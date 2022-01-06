П’ятимісячна дитина та її мама – 36-річна Тетяна Савонік, яких ушпиталили до Волинської обласної дитячої лікарні після пожежі в їхньому помешканні, перебувають у задовільному стані. Як розповіла Суспільному лучанка, зараз з малюком почувають себе добре.

Зі слів жінки, після пожежі у квартирі вже в лікарні відчувала запаморочення та головний біль, однак, після ночі, проведеної під наглядом медиків, все минулося.

Суспільне Волинь

Тетяна Савонік каже: проживає ще з трьома дітьми – 14-річною донькою, 12-річним та 11 річним синами, проте, на момент пожежі їх в оселі не було. Пригадує: варила їсти, як раптово загорілася гардина.

" Побачила, що вогонь більшає і забрала верхню частину коляски з дитиною, яка вже спала, у ванну. Відчула, що йде дуже великий дим, прикрила двері на кухню і відкрила кран у ванній", – говорить жінка.

Суспільне Волинь

Зі слів лучанки, після того, як відчула, що почала задихатися від диму, стала кликати на допомогу. Каже: відгукнулися сусіди Лілія та Володимир, які викликали служби "104", "103" та "102".

Як розповіла Суспільному педіатриня обласної дитячої лікарні Ірина Дмитрук, життєві показники п'ятимісячного хлопчика знаходяться в межах норми, його стан задовільний.

"Зі слів мами, дитина після пожежі була в’яла, сонлива з підозрою на отруєння чадним газом. По даний час він знаходиться під спостереженням медичного персоналу", – каже лікарка.

Суспільне Волинь

Троє дітей Тетяни Савонік на момент пожежі відвідували благодійний захід, – повідомив начальник служби у справах дітей Луцькради Федір Шульган. Нині діти перебувають із бабусею, яка проживає в околицях міста.

"У трьох старших є батько, він сплачує аліменти. Намагаємося його розшукати", – додав Федір Шульган.

Коли випишуть маму з дитиною з медичного закладу поки невідомо, – додала лікарка Ірина Дмитрук. Каже: медики будуть радитися з представниками соціальних служб.

Що відомо

Пожежа у квартирі будинку на вулиці Потебні, 52а в Луцьку, внаслідок якої госпіталізували п'ятимісячну дитину в супроводі з мамою до Волинської обласної дитячої лікарні, сталася 5 січня.

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