Врятували трьох студентів, 76 евакуювали: у Луцьку горів гуртожиток

У Луцьку горів гуртожиток Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності. З приміщення евакуювали 76 людей, трьох, які не могли вийти самотужки врятували рятувальники, — розповіла Суспільному начальниця відділу ДСНС Волині Ірина Варварук.

Пожежа сталася приблизно о 01:30, 27 січня.

"Загорілося у недіючому приміщенні сміттєзбірника, особливо щільне задимлення утворилося на 5-9 поверхах будівлі", — каже Ірина Варварук.

З приміщення гуртожитку під час гасіння пожежі евакуювали 76 людей. Троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти з приміщення самотужки. Зі слів Ірини Варварук, їх за допомогою соціальних масок, підключених до кисневих балонів, вивели на свіже повітря рятувальники.

Пожежу ліквідували – о 01:48. На місці події працювали 19 рятувальників, залучили 6 одиниць основної та спеціальної техніки. Травмованих та жертв немає, – додала керівниця відділу ДСНС. Причину загорання наразі встановлюють.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.