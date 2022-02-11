Здорожчання бензину. Як підвищення цін вплинуло на ужгородців

Причинами здорожчання цін на бензин в Україні є зниження курсу гривні та заява президента Білорусі про можливе обмеження постачання пального в Україну. Про це Суспільному розповів експерт з енергетики Сергій Дяченко.

На автозаправних станціях Ужгорода в середньому вартість бензину А-95 коштує 35 гривень 84 копійки, А-92 — майже 35 гривень. Лише від початку цього року ціна збільшилася на 2,5-3 гривні за літр. Які причини здорожчання та як воно вплинуло на ужгородців, — дізнавалося Суспільне.

Що про здорожчання бензину кажуть ужгородські водії

Ужгородець Віктор підпрацьовує таксистом. Щодня на пальне чоловік витрачає до 250 гривень.

Чоловік розповів про своє ставлення до зростання цін на бензин: "Я ставлюся негативно, так само як і всі водії ставляться негативно, тому що нема причини для того, щоб підіймати ціни на бензин. Вони все тягнуть за доларом, за Європою. У нас такі ціни на пальне, як у Європі, а зарплати в нас сміховинні. Менше буду їздити, звісно. Я собі не зможу дозволити уже стільки їздити, як раніше".

"Усе тепер дорожчає. Коштував той бензин 28 гривень, а тепер 34, 35, 32 гривні. На кожній заправці різні ціни. Не готовий більше грошей витрачати на бензин, звісно, бо то неможливо так, але що зробимо, така в нас держава", — розповів водій таксі Володимир.

Суспільне Закарпаття

Щодня свої автомобілем їздить Михайло. Він розповів: "Нічого хорошого нема. Мушу їздити, тому скільки треба, стільки буду їздити. За цей місяць витратив десь 7 тисяч гривень. Я готовий більше витрачати. Як буде, так буде. Буду витрачати, що робити?!"

Що кажуть експерти

На подорожчання палива впливають два чинники, — розповів експерт з енергетики Сергій Дяченко.

"Перший фактор – обвалився курс гривні, а у нас, практично, все пальне імпортне, ну там невеличку частку пального ми забезпечуємо самі. Другий фактор – серйозно подорожчала нафта на світових ринках, до 90 доларів – це повертається ціна до рівня 2015 року. Єдиний варіант – різко збільшити пропозицію. Це знову ж таки повинно бути зроблено ринковими важелями, оскільки для збільшення цін нинішніх мають бути ринкові об’єктивні підстави, а з ними боротися дуже важко", — розповів Сергій Дяченко.

"Як тільки відбувається зростання цін на зовнішніх ринках нафти й нафтопродуктів, всі ці коливання одночасно відображаються на внутрішньому ринку. Зовнішні ринки – вони спекулятивні. Лише один контракт на біржі зі ста закінчується постачанням нафти, а всі інші – це спекулятивні ігри, то внутрішній ринок став заручником зовнішніх спекуляцій. За ці зовнішні спекуляції, за ці спекулятивні ціни сплачує кінцевий споживач", — розповів Суспільному директор науково-технічного центру "Псіхєя" Сергій Сапєгін.

За його словами, причиною різниці цін на пальне на різних заправних станціях є державне регулювання.

"Державне регулювання введено для нафтопродуктів, які називають по-різному – народний, чи найбільш поширені, а відносно брендових – Міністерство економіки сказало, що воно не регулює цей ринок, хоча на преміальне пальне ціни ще вищі, ніж на те, що рекомендує Міністерство економіки. Якість пального і його споживчі властивості прив’язані до технічного регламенту. У технічному регламенті відсутній поділ на преміальне, або не преміальне пальне. Це трохи дивно, але це те, що є", — підсумував Сергій Сапєгін.

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