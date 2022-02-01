Від початку року українські АЗС підвищили ціни на бензин та дизель. При цьому останнім часом на деяких станціях ціни підскочили на гривню. Експерт з енергетичних питань Сергій Куюн в ефірі Українського радіо розповів, чому це відбувається, скільки триватиме і на що чекати українським водіям у лютому.

Чому зростають ціни

За словами Сергія Куюна, основна причина росту цін на паливо полягає в тому, що Україна є енергозалежною державою.

"85% нафти та нафтопродуктів ми імпортуємо. Відповідно, ми змушені дублювати те, що відбувається на зовнішніх ринках. Той ринок живе за своїми законами, й на нього впливає велика кількість факторів", — пояснив експерт.

За його словами, система ціноутворення, яку ми маємо, повністю світова і базується на коливаннях глобального ринку.

"Не помічати світових тенденцій можна, але це шлях Росії, Туркменістану, Казахстану, Білорусі — там газ стабільний, але є й інші аспекти життя. Ті режими політичні, які там є, за дешевий бензин купують лояльність свого населення. У цивілізованому світі ринки пов'язані, і ми є частиною цього глобального світу, енергетичного зокрема", — наголосив Куюн.

Ще одним фактором, який впливає на ціни, є курс долара.

"Долар подорожчав, нам треба більше гривень, щоб купити імпортний товар, тому, звичайно, ми на це теж реагуємо", — пояснив експерт.

Чи є альтернативою електрокари

Сергій Куюн вважає, що наразі автівки з електричними двигунами не можуть повноцінно замінити машини з двигуном внутрішнього згоряння.

"Називаймо речі своїми іменами — це дуже дорого. Навіть у Європі при тому хайпу з електромобілями немає більш як 1% цих машин. Є звичайно Норвегія, яку всі ставлять як приклад, бо там 50% авто електричні, але це одна з найбагатших країн у світі, люди там можуть це купувати", — зазначив він.

Окрім того, електрокари вимагають певних умов експлуатації, нагадав експерт.

"Це — крута технологія, але ще потрібно почекати і подивитися, наскільки чисті ці машини", — додав Куюн.

Як зменшити імпорт нафти

За словами експерта, Україна має всі можливості скоротити імпорт нафти, особливо з Росії і частково з Білорусі.

"У нас недозавантажені українські заводи. У рази можна збільшити переробку нафти. Кременчуцький завод — один із найпотужніших у колишньому СРСР. І хоча там немає вже тих потужностей, але навіть те, що є сьогодні, може переробляти у два рази більше, аніж, наприклад, минулого року", — розповів Куюн.

Він зазначив, що завод може переробляти до 7,5 мільйонів тонн нафти у порівнянні з 3 мільйонами, переробленим торік.

"Також у нас є потужні морські порти, через які можна не російське пальне з Європи імпортувати. Немає там великої різниці в цінах. Є можливість диверсифікації, але на жаль, політика країни в енергетичному секторі абсолютно не реагує на виклики, які стоять перед нами", — додав експерт.

Він нагадав, що у 2020 році Україна отримала кілька танкерів нафти зі США, коли ціна на неї суттєво впала.

"Проблема в тому, що треба нашим виробникам і портам дати якісь пільги, щоб вони дали конкурентоспроможний продукт порівняно з російським та білоруським. Це можуть бути навіть не пільги, а сприятлива державна політика", — зауважив Куюн.

За його словами, це можуть бути вигідні тарифи на прокачування нафти чи тарифи на розвантаження нафти у портах.

"Або щоб державні підприємства купували тільки українське пальне на тендерах. І є механізми, якими можна забезпечити відсутність зловживань, щоб не було підвищених цін. Цей ринок дуже легко моніторити. Адже не нормально, що ми залежимо, чи буде пальне з Білорусі чи з Росії", — переконаний експерт.

При цьому він вважає, що якщо Україна наростить власний видобуток нафти, то це не врятує від коливань слідом за світовими цінами, але вони будуть більш м'якими.

"Не буде такої миттєвої реакції як нині, коли ми повністю залежимо від імпорту нафтопродуктів. Коли в нас буде своя нафта, там інший технологічний цикл, там не все так швидко відбувається", — пояснив Куюн.

За його словами, у випадку нафтопродуктів, то реакція може тривати тиждень, а у випадку нафти — місяць чи півтора.

"Тобто все відбуватиметься більш плавно. Але в нас немає державного нафтовидобутку. Завжди видобувник дивитиметься на світові ціни на нафту і продаватиме на внутрішній ринок за тією ціною, за якою може продати на експорт. А якщо експортна ціна зростає, то зростатиме і внутрішня ціна. Так працює цей бізнес в енергетичній сфері", — підсумував експерт.

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