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Фото, графіка, живопис. У Дніпрі відкриють виставку робіт у жанрі "ню"
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Фото, графіка, живопис. У Дніпрі відкриють виставку робіт у жанрі "ню"

Аліна Горбань Олена Ростовцева
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Фото, графіка, живопис. У Дніпрі відкриють виставку робіт у жанрі "ню" Суспільне Дніпро

14 лютого у Дніпровському будинку мистецтв відкриють виставку "ВІН.ВОНА.НЮанс.НЮарт". Як розповів Суспільному автор ідеї та фотограф Ігор Співак, втілити такий задум хотів давно.

На його думку, через стигматизацію теми оголеної натури у суспільстві таких виставок мало.

"Кожна робота - це віддзеркалення митті відношення окремого художника до цієї теми, краси оголеного людського тіла, як чоловічого, так і жіночого", - поділився автор ідеї.

Роботи в жанрі "НЮ". У Дніпровському будинку мистецтв відкриють виставку "ВІН.ВОНА.Нюанс.НЮарт"Суспільне Дніпро

На виставці представлено понад 100 робіт 50 авторів

Збирач сучасного українського мистецтва Юрій Кулик надав для виставки шість робіт зі своєї колекції. За його словами, у регіоні це третя виставка подібного жанру за останні 30 років.

Психологиня та сексологиня Дар’я Муленко зазначає: відвідування виставки робіт в жанрі ню — це не лише естетичні враження, це допомагає стати більш відкритими та подолати сором.

Роботи в жанрі "НЮ". У Дніпровському будинку мистецтв відкриють виставку "ВІН.ВОНА.Нюанс.НЮарт"Суспільне Дніпро

Відвідування подібних виставок - це психологічна робота зі своїми комплексами

"Ці виставки несуть більш глибоке, більш позитивне направлення для нашого суспільства, тому що це знімає табуйованість з теми сексуальності, з теми тілесності, і це дає нам певний прогрес. Ми виходимо з тіні і тема сексуальності стає легалізованою", - каже сексологиня.

На виставці представлять понад 100 робіт 50 авторів. Це живопис, фотографія, скульптура та графіка.

Відкриття виставки 14 лютого о 17.00 за адресою вулиця Філософська, 23.

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