14 лютого у Дніпровському будинку мистецтв відкриють виставку "ВІН.ВОНА.НЮанс.НЮарт". Як розповів Суспільному автор ідеї та фотограф Ігор Співак, втілити такий задум хотів давно.

На його думку, через стигматизацію теми оголеної натури у суспільстві таких виставок мало.

"Кожна робота - це віддзеркалення митті відношення окремого художника до цієї теми, краси оголеного людського тіла, як чоловічого, так і жіночого", - поділився автор ідеї.

Суспільне Дніпро На виставці представлено понад 100 робіт 50 авторів

Збирач сучасного українського мистецтва Юрій Кулик надав для виставки шість робіт зі своєї колекції. За його словами, у регіоні це третя виставка подібного жанру за останні 30 років.

Психологиня та сексологиня Дар’я Муленко зазначає: відвідування виставки робіт в жанрі ню — це не лише естетичні враження, це допомагає стати більш відкритими та подолати сором.

Суспільне Дніпро Відвідування подібних виставок - це психологічна робота зі своїми комплексами

"Ці виставки несуть більш глибоке, більш позитивне направлення для нашого суспільства, тому що це знімає табуйованість з теми сексуальності, з теми тілесності, і це дає нам певний прогрес. Ми виходимо з тіні і тема сексуальності стає легалізованою", - каже сексологиня.

На виставці представлять понад 100 робіт 50 авторів. Це живопис, фотографія, скульптура та графіка.

Відкриття виставки 14 лютого о 17.00 за адресою вулиця Філософська, 23.

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