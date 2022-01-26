До Художнього музею Дніпра повернувся найбільш "подорожуючий" експонат

До експозиційної зали Дніпровського Художнього музею повернувся найбільш «подорожуючий» твір музейної колекції — картина Марії Башкірцевої. Про це повідомили на Facebook сторінці музею.

Робота художниці «В студії» цього разу була представлена на виставці «CLOSE-UP» в Музеї Фонду Бейлер у Швейцарії.

Дніпровський Художній музей Картина Марії Башкірцевої "В студії"

Виставка, яка проходила у швейцарському місті Рієн об’єднала твори дев’яти відомих художниць з різних країн світу періоду від 1870 року й до наших днів.

Картина української художниці стала в один ряд з роботами таких мисткинь, як Берта Морізо, Мері Кассат, Паула Модерсон-Беккер, Лотте Лазерштайн, Фріда Кало, Еліс Ніл, Марлен Дюма, Сінді Шерман та Елізабет Пейтон.

Дніпровський Художній музей "У студії" - картина, яку найчастіше виставляють на міжнародних виставках

Відтепер картину Марії Башкірцевої «В студії» можна побачити на звичному місці у Художньому музеї Дніпра. Знайти її можна в експозиційному блоці, присвяченому вітчизняному мистецтву ХІХ ст.

Читайте також

- У Дніпрі проведуть 25 безкоштовних екскурсій для молоді

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро