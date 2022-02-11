На Херсонщині понад 2 тисячі дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування

На кінець 2021 року на Херсонщині було 2657 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Ольга Баришнікова.

16-річний Денис жив у прийомній родині, бо його мати померла, а батько за рішенням суду позбавлений батьківських прав. Зараз хлопець перебуває в Степанівському соціально-психологічному реабілітаційному центрі для дітей.

"Я жив у родині, і там батьки використовували такі методи виховання, які дуже сильно впливали на психіку. Я особисто бачив, як вони били інших дітей – 7-8 років. І били досить жорстко, туди, куди бачили. Я з приводу цього написав заяву до служби в справах дітей, мені поставили питання: чи хочеш ти далі жити в цій родині. Я відмовився, і мене сюди привезла служба", - говорить Денис.

Таких дітей зараз у центрі семеро, говорить виконувач обов’язків директора центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Сагайдак.

"По положенню ми беремо дітей на реабілітацію тільки на 9 місяців. Після цього служба у справах дітей і інші організації повинні їх повернути або в біологічну родину, або в прийомну сім‘ю. Діти, які до нас потрапляють, тут живуть, ми їх виховуємо. Навчаються вони в 17-й середній школі у Степанівці", - каже Володимир Сагайдак.

У центрі з дітьми грають, проводять гурткові заняття та екскурсії. Ті, хто пережив стрес у родині або після вилучення з неї, з часом можуть заспокоїтися, говорить психологиня Лідія Ткаченко. За її словами, працюють в емоційно-вольовій сфері, багато діток приходять з агресією або імпульсивністю. Є й багато таких, які не розуміють деякі норми поведінки, бо жили на вулиці, робили, що хотіли, а в центрі є правила.

Завдання органів влади, які опікуються дітьми, - не вилучити з родини, а розв'язати їх проблеми, говорить заступниця начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації Ольга Баришнікова.

"У 2021 році 359 дітей набули статусу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 215 дітей стали дітьми, які набули статусу позбавлених батьківського піклування. Тут причини різні. Батьки не завжди усвідомлюють те, що шкодять дитині", - говорить Ольга Баришнікова.

Для вилучених із родини дітей найкращий вихід - прийомні або патронатні сім’ї, говорить Ольга Баришнікова, але їх замало. З початку цього року складено 115 адмінпротоколів відносно батьків за незалежне виконання своїх обов’язків, розказує старший інспектор ювенальної превенції Олександр Атаман. Минулого року було оформлено 1400 протоколів.

"Позбавлення батьківських прав відбувається виключно за рішенням суду. Дітей забирають, якщо виникла загроза для їхнього життя. Якщо під час відвідування батьки знаходяться в безпорадному стані, а діти не можуть приготувати собі їжу або спричинити собі шкоду, наприклад грають зі сірниками. Акт складається за місцем, де було знайдено дитину в присутності медичного працівника, свідків. Дитину відвозять до лікарні, щоб перевірити її здоров’я або чи є тілесні ушкодження. Надалі виноситься питання до служби у справах дітей, які вирішують чи відібрати дитину чи ні", - каже старший інспектор з особливих порушень відділу ювенальної превенції ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Інформація про проблеми дітей надходить від сусідів, учителів і лікарів, говорить поліцейський. За цим також мають стежити працівники соцслужб у справах сім’ї, дітей та молоді, розповів заступник директора Херсонського обласного центру соціальних служб Богдан Руденко.

"Це стосується дітей, які потерпають у сім’ях. Соціальні послуги надаються коштом місцевих бюджетів, і місцеві влади вирішують, яким чином це організовувати, фінансувати і так далі. Сьогодні з 49 громад Херсонської області є фахівці в 33 громадах. Фахівці звертаються за допомогою, за порадами, за методичними рекомендаціями. І тоді ми можемо разом шукати вихід із цієї ситуації", - каже Богдан Руденко.

Діти, позбавлені батьківського піклування до влаштування під опіку або у прийомну родину тимчасово можуть перебувати у двох центрах соціально-психологічної реабілітації в Степанівці та в Каховці, або лікарнях.

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