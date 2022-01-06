У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, який розташований у передмісті Херсона Степанівці, зустрічали Різдво. Діти, які зараз тут мешкають, співали колядки, новорічні пісні та читали вірші.

Цей захід є продовженням низки акцій до зимових свят, які відбулися у центрі, розповів виконувач обов`язків директора Володимир Сагайдак.

"Коли ми знайомимо дітей з народними традиціями, ми розказуємо дітям як святкувати. Діти розучують пісні, танці, пізнають історії. Це для них пізнавальний захід", - каже Володимир Сагайдак.

Софія Панченко у центрі 4-й місяць. Говорить, сама сюди попросилася через проблеми вдома. На святковому концерті дівчинка співала, танцювала та виконала роль господині в одній зі сценок.

"Дізналась про нові колядки, традиції, різні свята", - каже Софія.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Дем`ян Хатун - господар у різдвяному номері. Вивчив роль за день, каже, бо один з акторів захворів.

"Це для мене тривожно, тож я готувався. Перед концертом дуже хвилююсь", - говорить Дем'ян.

Данило Дорогий, який мешкає у центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей, каже готувались 2-3 тижні, кожен день вчили слова, вірші, пісні.

Вихователька центру Ірина Смаглюк говорить, що підготовка до таких святкових концертів згуртовує дітей.

"Готували сценарій, вибирали костюми, діти охоче готувались. Вони радіють святам", - говорить Ірина Смаглюк.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон

Насамкінець діти отримали солодощі, а ввечері куштуватимуть справжню різдвяну кутю, сказав Володимир Сагайдак.

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