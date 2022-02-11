Луганщина у червоній зоні. Як область зустрічає нову хвилю пандемії

Луганщина з 11-го лютого у "червоній" карантинній зоні. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

На території області почали діяти обмеження червоної зони. Зокрема, забороняється: робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки; робота торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів; робота непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо.

Ці обмеження не будуть діяти, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів матимуть "зелений" COVID-сертифікат – отримали повний курс вакцинації від коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання.

Сєвєродонецьк, як і вся Луганська область, відсьогодні увійшов у "червону зону" карантину. Працювати можуть лише вакциновані продавці. На Центральному ринку продавець Леонід розповів, що має сертифікат вакцинації, але у покупців питає його не завжди.

"Питаємо коли є можливість. Я ж не буду кожну людину питати, за руку брати", — каже Леонід.

Як повідомив Суспільному очільник Рубіжанської міської лікарні Едуард Кравченко, частішими стали випадки захворюваності на ковід серед дітей.

"У відділенні реанімації у нас знаходяться сім людей. У інфекційному відділенні — 30 людей. Особливістю цієї хвилі інфекції в тому, що часто звертаються діти, в них підтверджуються випадки коронавірусної інфекції. І в цьому випадку зараз знаходяться у нас 5 вагітних", — розповів Едуард Кравченко.

Ушпиталюють, каже Кравченко, здебільшого невакцинованих пацієнтів.

"Є одиничні випадки пацієнтів, які поступають після подвійної вакцинації. Є такі пацієнти, про це потрібно говорити. Але це незрівнянно менша кількість, аніж невакцинованих. Ці пацієнти не з важкою формою перебігу хвороби", — повідомив Кравченко.

Усі обмеження червоної зони також стосуються невакцинованих людей. За словами директора департаменту охорони здоров’я Луганської військово-цивільної адміністрації Юрія Стогнієва, на Луганщині бустерною дозу вакцини отримали близько півтори тисячі людей.

"В регіоні провакциновано понад 555 тисяч першою і другою дозою. Розпочали вакцинацію бустерною дозою — це близько півтори тисячі. Вже понад 50% провакциновано населення другою дозою", — повідомив Стогнієв.

Що відомо

Загалом на Луганщині 717 людей отримали позитивний тест на коронавірус минулої доби. Вдруге вакцинувалися 703 людини.

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