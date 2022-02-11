Два села не можуть поділити школу: конфлікт у Сосницькій громаді. Що вирішив суд

Закриття школи незаконне – таке рішення ухвалив суд. В селі Киріївка Сосницької громади закрили школу, а дітей перевели навчатися до сусіднього села Кудрівка за сім кілометрів. Батьки подали в суд на керівництво громади, щоб визнали закриття школи в селі протиправним. Докладніше – далі.

У будівлі Киріївської школи навчались діти перших-четвертих класів, також там була майстерня. За 500 метрів стоїть будівля для школярів середньої ланки, і окремо – їдальня. З вересня школа не працює. Дітей перевели навчатися у сусіднє село Кудрівку за сім кілометрів.

ФОТО: Суспільне Чернігів Школа у Киріївці

Жителька Киріївки Ірина Скриль розповідає, наразі там навчається 23 дитини з Киріївки, 21 школяр – з Кудрівки.

"Дошкільнят на літо 2021 року в нашому селі 21 дитина, в їхньому – всього шість. І чому наші діти мають їздити до іншого села?"

ФОТО: Суспільне Чернігів Школа у Киріївці

Жителі села кажуть, школу в їхньому селі закрили незаконно.

"Ми зацікавлювали переселенців. І п’ять років у нас шість сімей приїхали з дітьми, і дали нам можливість протриматися оце п’ять років у школі. Тепер же з тим, що школу перевели у Кудрівку, уже у нас відтік дітей", — каже жителька Киріївки Галина Лойченко.

Автобус, яким возять дітей з Киріївки до Кудрівки, часто ламається, каже батько шестикласниці Олег Дяченко. Тому залучають до перевезення дітей рейсовий автобус.

Батьки скаржаться на холод у новій школі (13 градусів взимку) та несмачну їжу в їдальні.

ФОТО: Суспільне Чернігів Школа у Кудрівці

"В новій школі мені некомфортно і незручно. Тому що там на нас не звертають уваги, і ми там не потрібні… У нас було комфортно і тепло в школі, а там холодно в школі. І у нас їжа була добра, а там – ніяка", – розповідає школярка з Киріївки Анастасія Антощенко.

Школу в Киріївці закрили і перевели дітей в Кудрівську через те, що будівля Кудрівської школи більше пристосована. Про це Суспільному розповів голова Сосницької громади Андрій Портний.

"Виходили виключно з позиції – яка школа матиме кращі умови для навчання для діток. Тобто, Киріївська школа фактично складалася з чотирьох приміщень. Вони всі розкидані. Вони навіть не в одному місці знаходяться, а одне від одного віддалені. Плюс забудова дуже давня в Кириївці. Кудрівка – це у нас типова школа, вона будувалася як школа".

ФОТО: Суспільне Чернігів Голова Сосницької громади Андрій Портний

Зараз у кудрівській школі карантин.

Будівлі 40 років. Практично всі вікна потребують заміни, розповідає староста. Тут робили здебільшого поточні ремонти, капітального ремонту зазнало тільки перекриття та дах у спортзалі.

ФОТО: Суспільне Чернігів Спортзал у Кудрівській школі

У школі функціонують спортивні гуртки, діти займаються волейболом та тенісом. Для цього закупили нові столи для тенісу. Обладнали кабінет інформатики, є дві бібліотеки, нещодавно збудовані теплі внутрішні туалети, оновили їдальню.

Зараз в школі навчається 44 дитини: 21 –з Кудрівки і 23 – з Киріївки. Якщо зараз поділити дітей на дві школи, програють всі, каже директорка Кудрівської школи Оксана Рудя. У малокомплектних класах до п’яти учнів вчителі мають удвічі менше годин на викладання матеріалу.

ФОТО: Суспільне Чернігів Клас у Кудрівській школі

Діти з таких класів програму мають частково опановувати самостійно.

Наразі жителі Киріївки звернулись до суду, щоб у селі відновили школу. Вже є попереднє рішення – воно на їхню користь. Однак, голова громади з таким рішенням не погоджується.

"Юридично ми виконаємо це рішення суду. Фактично – я думаю, ситуація не зміниться, Кудрівська школа буде далі працювати, а юридична особа Киріївська школа буде функціонувати, але без вчителів, без обслуговуючого персоналу".

А жителі Киріївки переживають, що з закриттям школи загине село.

"Все до розвалу йде. Закрили школу – ми вже сидимо, нема у нас вже осередку ніякого. Школа – це був осередок. 1 Вересня, Останній дзвоник, Новий рік, 8 Березня – все село сходиться в школу. Для них це радість була", – каже Галина Лойченко.

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