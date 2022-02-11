Зранку 11 лютого на проспекті Соборності у Луцьку почали ліквідацію пориву на магістральних трубопроводах на проспекті Соборності. Як розповів Суспільному майстер комунального підприємства "Луцьктепло Віктор Попко", труба діаметром 530 мм прогнила у трьох місцях.

Місце пориву шукали кілька днів. Зі слів майстра, перш ніж приступити до ремонтних робіт – розривали землю в кількох локаціях.

Суспільне Волинь Ремонтні роботи на Соборності

"Сьогодні (11 лютого – ред.)мусимо закінчити, бо пів 33-го без тепла, сьогодні полюбому мусимо закінчити, а закривати будемо вже в понеділок", – розповів майстер.

Через ремонтні роботи від теплопостачання відключили 18 багатоповерхівок на вулицях Соборності та Кравчука та дитсадок №31. Зі слів директорки садка Валентини Легновської, в групах тепло.

Суспільне Волинь Дитсадок №31

"За рахунок батьківських коштів у кожній групі є два обігрівачі, ми їх вмикаємо. Щодо гарячої води, ще в 14-му році нам у кожну групу і харчоблок придбали бойлери. Тому наші дітки забезпечені теплою водою", – зазначила керівниця дитячого садка.

Як розповів у коментарі Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков, якщо ремонт затягується і споживачі не отримують послуг більше доби, то на підприємстві роблять перерахунок. У випадку ж з поривом на Соборності, каже речник, усі споживачі котельні на Карбишева обладнані ІТП чи вузлами комерційного обліку. Тобто платять за фактично спожитий носій.

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