Зранку 11 лютого на проспекті Соборності у Луцьку почали ліквідацію пориву на магістральних трубопроводах на проспекті Соборності. Як розповів Суспільному майстер комунального підприємства "Луцьктепло Віктор Попко", труба діаметром 530 мм прогнила у трьох місцях.
Місце пориву шукали кілька днів. Зі слів майстра, перш ніж приступити до ремонтних робіт – розривали землю в кількох локаціях.
"Сьогодні (11 лютого – ред.)мусимо закінчити, бо пів 33-го без тепла, сьогодні полюбому мусимо закінчити, а закривати будемо вже в понеділок", – розповів майстер.
Через ремонтні роботи від теплопостачання відключили 18 багатоповерхівок на вулицях Соборності та Кравчука та дитсадок №31. Зі слів директорки садка Валентини Легновської, в групах тепло.
"За рахунок батьківських коштів у кожній групі є два обігрівачі, ми їх вмикаємо. Щодо гарячої води, ще в 14-му році нам у кожну групу і харчоблок придбали бойлери. Тому наші дітки забезпечені теплою водою", – зазначила керівниця дитячого садка.
Як розповів у коментарі Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков, якщо ремонт затягується і споживачі не отримують послуг більше доби, то на підприємстві роблять перерахунок. У випадку ж з поривом на Соборності, каже речник, усі споживачі котельні на Карбишева обладнані ІТП чи вузлами комерційного обліку. Тобто платять за фактично спожитий носій.
Що відомо
- Зранку 12 лютого в ДКП "Луцьктепло" повідомили, що у 18 багатоповерхівках на 33-му мікрорайоні міста та в дитсадку №31 відсутнє тепло та гаряча вода.
- Опалювальний сезон на Волині розпочався 11 жовтня. Тепло спершу почали подавати до закладів охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери.
- Для населення Луцька вартість тепла цього сезону зросла на 10-12 %. Мешканці житлових будинків, що не оснащені вузлами загальнобудинкового обліку теплової енергії здорожчання буде орієнтовно на 25 %.