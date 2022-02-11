У Луцьку через виток на магістральних трубопроводах на проспекті Соборності, 18 багатоповерхівок та дитсадок лишилися без гарячої води та теплопостачання, – розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло".
Зранку 11 лютого ремонтники приступили до ліквідації витоку.
"Стався порив на трубопроводі діаметром 530 мм. Ми про нього знали, бо фіксували падіння тиску на котельні на Карбишева і ми почали шукати цей витік з минулого тижня. Цього тижня знайшли і от сьогодні приступили до роботи", – каже Антон Безносиков.
Без теплопостачання та гарячої води лишився дитячий садок №31 та житлові будинки на проспекті Соборності 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 24, 20, 20а, 22, 22а, 24, та вулиці Кравчука, 16, 18, 20.
Зі слів речника, ремонтні роботи будуть виконуватися впродовж дня, тоді ж обіцяють відновити послуги.
Що відомо
- Через порив на тепломережі, 19 січня, у Луцьку без тепла залишились 12 багатоквартирних будинків, школа № 27 та садочок № 40.
- Опалювальний сезон на Волині розпочався 11 жовтня. Тепло спершу почали подавати до закладів охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери.
- Для населення Луцька вартість тепла цього сезону зросла на 10-12 %. Мешканці житлових будинків, що не оснащені вузлами загальнобудинкового обліку теплової енергії здорожчання буде орієнтовно на 25 %.