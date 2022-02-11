У Луцьку через виток на магістральних трубопроводах на проспекті Соборності, 18 багатоповерхівок та дитсадок лишилися без гарячої води та теплопостачання, – розповів Суспільному речник комунального підприємства "Луцьктепло".

Зранку 11 лютого ремонтники приступили до ліквідації витоку.

"Стався порив на трубопроводі діаметром 530 мм. Ми про нього знали, бо фіксували падіння тиску на котельні на Карбишева і ми почали шукати цей витік з минулого тижня. Цього тижня знайшли і от сьогодні приступили до роботи", – каже Антон Безносиков.

Без теплопостачання та гарячої води лишився дитячий садок №31 та житлові будинки на проспекті Соборності 13, 13а, 13б, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 23, 24, 20, 20а, 22, 22а, 24, та вулиці Кравчука, 16, 18, 20.

Зі слів речника, ремонтні роботи будуть виконуватися впродовж дня, тоді ж обіцяють відновити послуги.

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