ДБР перевіряє правомірність застосування вогнепальної зброї співробітниками СБУ Рівненщини до бурштинокопачів-нелегалів 10 лютого. Останні спровокували бійку, в результаті якої п'ятеро місцевих отримали поранення у ноги та в передпліччя, – повідомили 11 лютого у пресслужбі ДБР Хмельницького.

В управлінні СБУ в Рівненській області зазначили, що сутичку спровокували місцеві жителі, яких було близько пів сотні. Троє працівників СБУ – в лікарні з пораненнями різних ступнів.

Що повідомили в ДБР

Близько 17:00 у четвер, 10 лютого, поблищу села Єльне Сарненського району відбулась сутичка між працівниками СБУ та групою бурштинокопачів. За версією слідства, працівники Служби безпеки України запідозрили, що останні працюють нелегально і вирішили це перевірити, – повідомила речниця ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

"Старателі опиралися правоохоронцям та розпочали бійку. Вони використовували ножі, сокири та бензопили. Співробітники СБУ застосували вогнепальну зброю", – зазначила речниця.

Вона уточнила, що поранили п'ятьох чоловіків, одного – у передпліччя, інших – у ноги. Їх доставили до лікарні, ступені важкості ушкоджень встановлюють. Життю чоловіків нічого не загрожує. Медзаклад, куди доставили травмованих, речниця ДБР Суспільному назвати відмовилась.

За інформацією Катерини Герасімук, у ДБР розпочали розслідування за попередньою кваліфікацією – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї. Покарання за це – від трьох до восьми років позбавлення волі.

Позиція СБУ

Речниця СБУ в Рівненській області Інна Ілючок повідомила, що того дня працівники Служби разом з Нацполіцією проводили слідчо-оперативні заходи із протидії незаконному видобутку бурштину. За її інформацією, саме місцеві мешканці напали на правоохоронців.

"Чоловіки не реагували на законні вимоги і завдали поранень декільком співробітникам Служби. Співробітники СБУ діяли в межах Закону та вимушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників. Вони поранили трьох співробітників СБУ, вони у лікарні з різними ступенями поранень травматичною та холодною зброєю", – зазначила Інна Ілючок.

Вона уточнила, що особи місцевих встановили. Після надання меддопомоги четверо з них відмовились від госпіталізації. Загалом у бійці брали участь приблизно 50 місцевих жителів-чоловіків.

"Наразі дії бурштинокопачів документують у рамках відкритого кримінального провадження за фактами незаконного видобутку бурштину та екоцидуТакож у Нацполіції зареєстрували кримінальні провадження щодо опору працівнику правоохоронного органу, масових заворушень та щодо погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу", – додала речниця СБУ Рівненщини.

За її інформацією, правоохоронці документують діяльність причетних до злочину людей. Інна Ілючок зазначила, що ДБР проводить перевірку, згідно з законом.

Ситуація в селі

Від голови Рокитнівської селищної ради Григорія Таргонського стало відомо, що у селі жителі налякані, проте ситуація – стабільна. Він уточнив, що травмованих доставили до Рокитнівської лікарні.

Головний лікар рокитнівської лікарні повідомив Суспільному: чотирьох чоловіків з Єльного, які отримали поранення, після надання медичної допомоги відпустили лікуватись додому під наглядом сімейних лікарів.

"Ці люди не потребували додаткового лікування. П'ятий чоловік зараз знаходиться у лікарні. Його стан не важкий", – зазначив головний лікар.

Що відомо

У грудні 2019-го Верховна рада ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину. Він передбачає видачу дозволів на видобуток на певних земельних ділянках. Водночас закон запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний видобуток і відповідальність за недотримання вимог рекультивації.

У січні 2021 правоохоронці провели комплекс відпрацювань по запобіганню нелегальному видобутку бурштину на Поліссі. Суспільне повідомляло, хто саме та як цим займається.

Після видобутку бурштину рекультивації в області потребує близько десяти тисяч гектарів земель. Це більше, ніж спільна площа міста Рівне та приміського Квасилова. Науковці певні, що шансів на відновлення родючості такого ґрунту – небагато. Про наслідки екологічного лиха Суспільне розповідало ТУТ.

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