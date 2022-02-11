Через недобросовісного підрядника у Херсоні знову ремонтують дорогу

По вулиці Паровозній поновили ремонт дороги. Почали демонтувати, те, що було зроблено попереднім підрядником. Хто виконуватиме роботи й коли завершать – дізнавалось Суспільне.

Дорога по вулиці Паровозній. Машини тут їздять зі швидкістю близько 20 км. Дорога, говорять водії, але усі намагаються її об’їхати.

"Раз проїхав і мені достатньо. Мені достатньо було", - каже водій Анатолій.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

"Чого туди їздити? Там дороги не має. Ми заїхали з тієї сторони. Туди не їздимо. Там не має дороги", - говорить водій Олександр.

"По-перше, не зручно, а по друге - небезпечно. Дорога до кінця не зроблена. Місцями одна смуга. Їдуть фури на зустріч. Здуває вітром", - каже велосипедистка Валентина.

Ремонтувати цю дорогу розпочали у 2020. Тоді ж і мали закінчити, розказує заступник директора державної установи "Місцеві дороги Херсонщини" Анатолій Галамага. Дорогу поділили на дві ділянки – першу – від залізничного переїзду і до вулиці Вишнева, робила одеська підрядна організація, другу – від Вишневої до Миколаївського шосе, Нікопольська. Першу відремонтували, на другому відрізку бетонні плити майже одразу потріскалися і розсипалися.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Замовник "Місцеві дороги Херсонщини" розірвав договір з підрядником, розказує Анатолій Галамага. В кінці 2021 був проведений тендер. Його виграло одеське підприємство, яке робило ремонт на першій ділянці.

"Роботи організація розпочала. Демонтовано відбракованих 350 плит", - сказав Анатолій Галамага.

Фінансується ремонт дороги коштом субвенції місцевого бюджету.

"Передбачалося раніше, що місто буде надавати, якусь частину співфінансування. Але на даний час маємо що маємо. Будемо відпрацьовувати об’єкт коштами субвенції. Тобто коштами, якими розпоряджається державна адміністрація", - говорить Галамага.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Вартість роботи другої ділянки 13 млн. 875 грн. Ремонт по договору мають закінчити в першому півріччі цього року, каже Анатолій Галамага.

Що відомо:

Ремонтувати дорогу на Паровозній розпочали у травні 2020 року. Тоді запланували покласти новий асфальт на 3 км. дороги та розширити проїзну частину на площі 200 років Херсона. За підрахунками роботи мали обійтись у близько 50 мільйонів гривень.

У грудні того ж року ремонт припинили, бо замовник, а це - державна установа "Місцеві дороги Херсонщини” - розірвала договір з підрядником через неякісне виконання. На той момент була відремонтована ділянка від залізничного переїзду до вул. Вишневої. Невідремонтованою залишилась ділянка від Вишневої до Миколаївського шосе. Вартість робіт на той час - 14 млн гривень.

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