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Перша родина скористалася кризовою кімнатою в Чернівцях: як отримати допомогу
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Перша родина скористалася кризовою кімнатою в Чернівцях: як отримати допомогу

Оксана Чміль
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Перша родина скористалася кризовою кімнатою в Чернівцях: як отримати допомогу Чернівецька міська рада

У Чернівцях в кризовій кімнаті для людей, які постраждали від домашнього насилля, поселили жінку з дітьми. Це перша родина за два місяці, якій там надають допомогу.

Про це Суспільному сказала директорка департаменту соцполітики Наталія Фрунзе.

За її словами, жінку з чотирма дітьми доправили до кризової кімнати 9 лютого. Тут сім'я може перебувати до десяти або 20 днів, в цей час соцпрацівники шукають, куди можна прилаштувати сім'ю на довший час.

Перша родина скористалася кризовою кімнатою в Чернівцях: як отримати допомогуЧернівецька міська рада

Жінка з дітьми, яким надають допомогу в кризовій кімнаті

У кризовій кімнаті з жінкою та дітьми працює психолог, а також фахівець із соціальної роботи, — сказала директорка центру соціальних служб Любов Бежан. Працівники допомагають їй отримати документи на дитину. Кімнату відвідує репетитор, аби допомагати дітям з навчанням.

За її словами, жінка звернулася до соцслужби та повідомила про домашнє насильство. Співмешканець штовхав жінку та чинив психологічний тиск.

Як потрапити у кризову кімнату

Можна звернувшись у поліцію чи до соціальних служб. Також за допомогою можна звернутися, зателефонувавши до центру соціальних служб за номером (095 45 14 723) або на цілодобову гарячу лінію з питань насильства та складних життєвих обставин (080 04 06 434).

Адресу кризової кімнати не називають, аби кривдники не змогли знайти потерпілих.

Що відомо

  • Кризову кімнату для жертв домашнього насильства відкрили 8 грудня 2021 року. Там може перебувати до 12 людей впродовж десяти днів. Для цього в приміщенні облаштували три спальні кімнати, кухню, ванну та вбиральню.
  • На облаштування кімнати витратили майже мільйон гривень, гроші надав фонд Організації Об’єднаних Націй.

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