Перша родина скористалася кризовою кімнатою в Чернівцях: як отримати допомогу

У Чернівцях в кризовій кімнаті для людей, які постраждали від домашнього насилля, поселили жінку з дітьми. Це перша родина за два місяці, якій там надають допомогу.
Про це Суспільному сказала директорка департаменту соцполітики Наталія Фрунзе.
За її словами, жінку з чотирма дітьми доправили до кризової кімнати 9 лютого. Тут сім'я може перебувати до десяти або 20 днів, в цей час соцпрацівники шукають, куди можна прилаштувати сім'ю на довший час.
У кризовій кімнаті з жінкою та дітьми працює психолог, а також фахівець із соціальної роботи, — сказала директорка центру соціальних служб Любов Бежан. Працівники допомагають їй отримати документи на дитину. Кімнату відвідує репетитор, аби допомагати дітям з навчанням.
За її словами, жінка звернулася до соцслужби та повідомила про домашнє насильство. Співмешканець штовхав жінку та чинив психологічний тиск.
Як потрапити у кризову кімнату
Можна звернувшись у поліцію чи до соціальних служб. Також за допомогою можна звернутися, зателефонувавши до центру соціальних служб за номером (095 45 14 723) або на цілодобову гарячу лінію з питань насильства та складних життєвих обставин (080 04 06 434).
Адресу кризової кімнати не називають, аби кривдники не змогли знайти потерпілих.
Що відомо
- Кризову кімнату для жертв домашнього насильства відкрили 8 грудня 2021 року. Там може перебувати до 12 людей впродовж десяти днів. Для цього в приміщенні облаштували три спальні кімнати, кухню, ванну та вбиральню.
- На облаштування кімнати витратили майже мільйон гривень, гроші надав фонд Організації Об’єднаних Націй.
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