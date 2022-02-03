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Чоловік бив дружину та випивав. На Буковині благодійники купили дім для багатодітної сім'ї
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Чоловік бив дружину та випивав. На Буковині благодійники купили дім для багатодітної сім'ї

Наталія Спатарь
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На Кіцманщині Чернівецької області благодійний фонд придбав будинок для сім'ї. У ньому житиме мама та четверо її дітей.

Про це Суспільному сказала прессекретарка благодійного фонду "Я майбутнє України" Юлія Галич.

За її словами, 2 січня сім'я оформила будинок у власність. Жінка накопичила дві з половиною тисячі доларів. Волонтерка Марта Левченко за три дні зібрала ще 4 500 тисячі доларів. Там житимуть діти, яким від п'яти до 12 років, новонародженій дитині ― 2 тижні.

Чоловік бив та пив. На Буковині благодійники купили дім для багатодітної сім'їДжерело: Facebook/Марта Левченко

Сім'я, яка отримала будинок.

Цей будинок сім'я орендувала раніше. Чоловік вживав алкоголь та бив жінку, зараз він не живе з сім'єю. Мама Катерина платила орендну плату самостійно. Втім на дев’ятому місяці вагітності вона не могла працювати ― сім'ю могли виселити за несплату.

"Ванюша, Кірочка і Вікуся щодня чули, як мама шукає гроші на оплату будинку", ― пише на своїй сторінці у Facebook керівниця благодійного фонду Марта Левченко.

Наразі Катерина шукає онлайн-роботу, щоб працювати з дому.

Що відомо

  • Благодійний фонд “Я майбутнє України” опікується дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування, дітьми з інвалідністю або з рідкісними захворюваннями.
  • Місто добра — це кризовий центр для мам з дітьми у скрутних життєвих обставинах в Чернівцях.  Його ініціювала благодійниця Марта Левченко. У листопаді 2020 року відкрили новий центр, який будували понад два роки. Він може вмістити до сотні людей. До цього підопічні Марти жили в орендованому приміщенні.

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