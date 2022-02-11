COVID-19: на Хмельниччині виявили 1856 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за минулу добу, 10 лютого, 1856 жителів області отримали позитивний тест на виявлення COVID-19. Одужали від недуги ще 1143 людини. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 5 людей.
Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За минулу добу провели 2678 досліджень методом ПЛР, 116 – методом ІФА, 852 – тести на антиген.
Нові випадки захворювання були виявлені:
- 1100 – Хмельницький район;
- 315 – Шепетівський район;
- 441 – Кам’янець-Подільський район.
Наразі в області на лікуванні перебуває 29887 людей: 1358 лікується стаціонарно, 28529 – амбулаторно. З них 3077 – діти, 904 – медпрацівники.
Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 47,9%. В лікарнях перебувають 1358 хворих, 132 – з підозрою.
Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 187656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 13436 – діти, 7237 – медпрацівники. Одужали від хвороби 154201 людина (82,2% від підтверджених випадків), з них 10359 – діти, 6293 – медпрацівники.
Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3568 людини.
СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 8 лютого:
- Хмельницький район: всього випадків – 112453; з них лікуються – 19452; одужали – 91143; летальних – 1858
- Шепетівський район: всього випадків – 35143; з них лікуються – 4824; одужали – 29583; летальних – 736
- Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 40060; з них лікуються – 5611; одужали – 33475; летальних – 974
Що відомо
- Станом на 10 лютого в Хмельницькій області виявили 2109 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали ще 1249 жителів області. Зареєстрували 15 летальних випадків. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.