COVID-19: на Хмельниччині виявили 1856 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за минулу добу, 10 лютого, 1856 жителів області отримали позитивний тест на виявлення COVID-19. Одужали від недуги ще 1143 людини. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 5 людей.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 2678 досліджень методом ПЛР, 116 – методом ІФА, 852 – тести на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1100 – Хмельницький район;

315 – Шепетівський район;

441 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 29887 людей: 1358 лікується стаціонарно, 28529 – амбулаторно. З них 3077 – діти, 904 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 47,9%. В лікарнях перебувають 1358 хворих, 132 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 187656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 13436 – діти, 7237 – медпрацівники. Одужали від хвороби 154201 людина (82,2% від підтверджених випадків), з них 10359 – діти, 6293 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3568 людини.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 8 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 112453; з них лікуються – 19452; одужали – 91143; летальних – 1858

Шепетівський район: всього випадків – 35143; з них лікуються – 4824; одужали – 29583; летальних – 736

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 40060; з них лікуються – 5611; одужали – 33475; летальних – 974

Що відомо