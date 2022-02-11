"Десна" вилетіла на збір до Туреччини: хто в складі команди

Чернігівська "Десна" 11 лютого відправилася на навчально-тренувальний збір до Туреччини. Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.
Команда розташується у місті Анталія в готелі Miracle hotel.
На цьому зборі вже запланували провести чотири контрольних поєдинки, перший з яких вже 14 лютого. Суперником сіверян стане ФК "Вележ" (Боснія і Герцеговина).
Всього на збір відправилося 24 гравці:
- Воротарі: Ігор Литовка, Роман Мисак;
- Захисники: Вадим Жук, Євген Цимбалюк, Євген Селін, Даніїл Пусь, Олександр Сафронов, Олександр Масалов, Артем Хацкевич;
- Півзахисники: Єгор Картушов, Андрій Домбровський, Євгеній Белич, Леван Арвеладзе, Тарас Завійський, Вікентій Волошин, Георгіос Ермеідіс, Сергій Макаренко, Денис Дем'яненко, Джіліндо Безгубченко, Богдан Шейко;
- Нападники: Денис Безбородько, Максим Дегтярьов, Ілля Шевцов, Олексій Пащенко.