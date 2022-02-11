11 лютого у Херсоні відбувся матч між міським футбольним клубом "Кристал" та збірною командою вільних агентів з Одеської області. Він завершився з рахунком 5:0.

Футболісти херсонського "Кристалу" забили у ворота суперників п'ять голів. Цей матч, каже тренер Юрій Куліш, товариський.

"Для "Кристалу" ця гра мала тренувальний характер, в нас більше досвіду, але такі ігри також потрібні, щоб відчути впевненість та відпрацювати схеми", - говорить тренер Юрій Куліш.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Тренер одеської команди Володимир Балик говорить, для молодих футболістів ця гра – можливість випробувати свої сили.

"За ініціативи Одеської федерації футболу вирішили організувати такий матч, щоб надати можливість молодим спортсменам, випускникам, які беруть участь у змаганнях чемпіонату України першої ліги, перевірити свої сили та пограти з командою професіоналів. Хлопці поступилися у рахунку, але це ні про що не говорить. Ми, як тренери, отримали хорошу інформацію, над чим потрібно працювати", - каже Володимир Балик.

Матчі з командами вільних агентів – типовий захід під час зимової перерви в офіційних змаганнях.

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