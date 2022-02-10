На Херсонщині відбувся футбольний матч між командами "Таврія" з Сімферополя та "Енергія" з Нової Каховки.
Про це написано на сторінці у Facebook футбольного клубу "Таврія" Сімферополь.
Матч проходив на стадіоні "Локомотив" у Таврійську. Сімферопольська "Таврія" перемогла "Енергію" з Нової Каховки з рахунком 4:0. Два голи з чотирьох у ворота суперників забив нападник Олексій Бойко.
Що відомо:
- Футбольна команда міста Сімферополя "Таврія" заснована у 1958 році на основі команди "Буревісник" та називалась "Авангард". З 1963 року і до тепер грає під назвою "Таврія".
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