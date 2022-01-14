Служба безпеки заявила, що ліквідувала канал контрабанди брендових товарів із країн Європейського Союзу, який організував громадянин України, раніше внесений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України запобігла створенню потужного каналу незаконного переміщення через державний кордон з країн ЄС брендових товарів. Правоохоронці заблокували вантаж вагою 75 тонн", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що контрабандну схему організував громадянин України, який із квітня 2021 року перебуває у санкційних списках РНБО.

"Разом зі спільниками він у столичному тіньовому офісі розробив план регулярних "поставок" в Україну брендового одягу, взуття і тканин", — розповіли в СБУ.

За даними Служби безпеки, зловмисники намагалися ввезти в Україну через митний пункт пропуску партії товарів із порушенням митного законодавства. У супровідних документах вони вказали недостовірні відомості щодо найменування і вартості вантажу, щоб мінімізувати митні платежі. Правоохоронці зазначають, що різниця між реальними митними зборами і тією сумою, яку планували сплатити контрабандисти, становила понад 5 мільйонів гривень.

СБУ провела в офісних, складських та житлових приміщеннях зловмисників 10 обшуків, під час яких виявила та вилучила печатки, у тому числі підсанкційних підприємств, фінансово-господарську документацію, магнітні носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності, а також записи із чорновою бухгалтерією.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Учасникам протиправної схеми планується повідомлення про підозру.

Заходи із викриття та блокування протиправної схеми проводили співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

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