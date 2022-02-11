У Рогатині на Франківщині люди перекрили дорогу: вимагають ремонту

11 лютого понад 50 жителів Рогатинської громади перекрили дорогу. Люди вимагають ремонту двох кілометрів шляху на вулиці Шевченка в Рогатині, що веде від церкви Святого Юрія до повороту в селі Кутці.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.
"Це — не дорога, нею — неможливо їхати. Ми зверталися до влади, ходили, але терпець людям увірвався. Дорогу робили 10 років тому до церкви Святого Юрія і зупинилися. Далі не було грошей. Тільки бордюри поставили і не закінчили", — розповідає жителька Рогатина Ганна Кілестин.
Люди вийшли на перекриття під час того, як робочі почали ремонтувати дорогу.
"Вчора (10 лютого — ред.) в обід приїхав грейдер і розсунув одну яму. Зранку я їхала на роботу, то він зрізав верхній шар. Сьогодні підсипають іншу яму", — каже Ганна Кілестин.
Жінка розповідає, що жителі громади неодноразово зверталися в міську раду з вимогою провести ремонт. Вони передали звернення у Службу автомобільних доріг.
"Вперше ми до них звернулися у жовтні (2021 року — ред.). Вони просто в калюжу висипали гарячий асфальт, він до ранку парував. Потім у грудні теж зверталися. Вони знов у воду висипали щебінь, а воно розсунулося. Як тільки звернемося — зроблять, а так — ні", — каже Ганна Кілестин.
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