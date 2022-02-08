Дорогу у селі Чорний Потік Делятинської територіальної громади капітально не ремонтували з 90-х років XX ст. Час від часу ями на ній засипають щебенем, але цього вистачає щонайбільше на два тижні, кажуть місцеві. Через проблеми зі шляхом у селі, водіям доводиться постійно ремонтувати автомобілі, а людям, яким потрібна медична допомога, — довго чекати на лікарів.

На які ще труднощі натрапляють жителі села, водії та медики через дорогу, і коли планують повністю відремонтувати шлях у Чорному Потоці, — читайте у матеріалі.

Фото: Суспільне Карпати

Жителька Чорного Потоку Галина Дячук ходить селом пішки, проте часто мусить їздити в Делятин за ліками для сина. Добирається туди маршрутним автобусом. Каже, попри те, що дорога в селі погана, громадський транспорт курсує регулярно.

Водій автобуса Юрій Поварчук, який перевозить людей з Чорного Потоку в Надвірну, шість разів на день їздить цією дорогою. Розповідає, що через численні ями автобус постійно потрібно ремонтувати.

Фото: Суспільне Карпати Водій автобуса Юрій Поварчук розповідає, що через ями автобус часто ламається

"Щодня – ремонт, ламається автобус. Це – нестерпно. Влітку – така пилюка, що немає чим дихати. Їдемо, як у шахті", — каже Юрій Поварчук.

Фото: Суспільне Карпати

Кожного дня у село їздить бригада медиків. Водій та лікарка розповідають, що через розбиту дорогу не можуть швидко добратися до хворого. Крім того, везти людей із села до лікарні — дуже незручно.

"Хворого неможливо транспортувати. А якщо кровотеча, не дай Боже, то взагалі можна і не довезти. Якщо автомобіль натрапить на яму, то треба допомагати, щоб витягти його з багна", — розповів водій автомобіля бригади Михайло Фелінишин.

Фото: Суспільне Карпати

Житель Чорного Потоку Руслан Василишин їздить селом на мотоциклі. І хоча чоловік має автомобіль, каже, що на двох колесах такою дорогою добиратися значно швидше і зручніше. Чоловік сподівається, цьогоріч відремонтують дорогу в селі, бо, за його словами, востаннє її лагодили, ще коли він навчався у школі.

Фото: Суспільне Карпати Житель Чорного Потоку Руслан Василишин каже, що на двох колесах дорогою у селі добиратися значно швидше і зручніше

"Був ямковий ремонт, а після того ремонтували щебенем. Але цього вистачає на два тижні. Потім впаде дощ, проїдуться автомобілі, і все — ремонту як і не було", — розповів Руслан Василишин.

Голова Делятинської громади Богдан Клим’юк розповідає, що дорогу в Чорному Потоці, не ремонтували приблизно з 90-х років XX ст. Остаточно цей шлях зруйнувала повінь у 2020 році. Тому у 2022 дорогу планують капітально відремонтувати. Для цього з державного бюджету спрямують 50 млн грн, ще два мільйони повинні скерувати з бюджету Делятинської громади.

Фото: Суспільне Карпати

"Зараз ми завершуємо виготовлення проєктно-кошторисної документації. 7 лютого у нас відбулася бюджетна комісія, де один мільйон на ремонт дороги ми вже передбачили", — сказав Богдан Клим'юк.

Директор державного підприємства "Дороги Прикарпаття" Роман Сілецький проанонсував, що працівники повністю відремонтують понад шість кілометрів дороги. З його слів, роботи розпочнуть навесні 2022 року.

"Це — гірська місцевість, там снігу більше, ніж у нас. Я думаю, у квітні-травні почнуться ремонтні роботи. Цю дорогу повністю відремонтують. Питання дороги "Білі Ослави — Чорний Потік" ми вирішимо раз і назавжди", — пообіцяв Роман Сілецький.

Що відомо

У 2022 році громади Івано-Франківщині отримали понад 405 млн грн із державного бюджету на ремонт доріг. Про це йдеться в розпорядженні голови Івано-Франківської облдержадміністрації від 27 січня 2022 року. Зокрема, цьогоріч в області планують відремонтувати 45 автомобільних доріг місцевого значення та п'ять доріг, які перебувають у комунальній власності.

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