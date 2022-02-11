Перерахунки за тепло: тернополяни отримують нові платіжки

У Тернополі власникам індивідуального опалення почали перераховувати платіжки за тепло. У тих, в кого комісія зафіксувала заізольовані від центральної системи труби, сума за січень стала меншою.

Про це розповів Суспільному голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак. За його словами, тим, у кого сума нарахувань не зменшилася, рахунки відкоригують наступного місяця. Тернополянка Людмила Лукіян вже отримала нову платіжку. Жінка каже, що не знає, чи буде її сплачувати.

"Я, якщо чесно, не розумію цих нарахувань. Треба ще пояснити, що це таке, тому що за грудень було 672 гривні. Вони сказали, що перерахували 176 гривень, але я їх, якщо сумую всі платежі, – не бачу, тих -176. Тобто, я ще піду з'ясовувати це".

Нагадаємо, в січні тернополяни з індивідуальним опаленням почали отримувати платіжки за тепло. Це рахунки за обігрів під’їздів і підвалів у багатоповерхівках, а також за труби центральної системи опалення, які проходять у квартирах, розповів заступник начальника «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів.

За його словами, оплату за тепло нараховують через зміни до закону про житлово-комунальні послуги, які прийняли торік. 13 січня створили комісії, які перевіряють будинки зі змішаним типом теплопостачання. До 15 лютого мають обстежити понад 700 будинків.

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