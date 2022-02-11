Реклама недержавною мовою: чи демонтують її в Чернігові

КП «Муніципальна варта» 10 лютого отримала листа від Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. У ньому він закликає демонтувати зовнішню рекламу, розміщену з порушенням мовного закону в Чернігові та більше, ніж у десяти інших містах України. Як повідомив Суспільному начальник чернігівської Мунварти Віталій Хрустицький, демонтаж подібної реклами в місті проводився і раніше.

"Ми ознайомилися із листом, але роботу цю проводимо постійно. Зараз іде доволі таки широкий демонтаж незаконно розміщених рекламних конструкцій взагалі. Деякі з них є російською мовою. Тому, коли проводиться комісія з демонтажів, де присутній архітектор, ми роз’яснюємо, якою мовою має бути ця реклама", — каже пан Хрустицький.

За його словами, рейди Мунварти у Чернігові проходять щотижня, як і засідання комісій із демонтажу рекламних конструкцій. Інспектори беруть певний проміжок вулиці або району, і перевіряють у підприємців документацію на рекламу та запрошують їх на комісію.

"Там вони отримують інформацію, як і що може бути розміщено, відповідно до законодавства. Затверджує все це управління архітектури міста. Наші рейди проводяться не лише для виявлення реклами недержавною мовою, а й загалом для приведення до відповідності дизайн-коду", — зазначає Віталій Хрустицький.

ФОТО: Суспільне Чернігів Приклад дотримання дизайн-коду

Дизайн-код, про який говорить начальник Мунварти, по суті є Концепцією оформлення зовнішніх фасадів будинків. Почала вона діяти 2 вересня минулого року. З цього часу інспектори відпрацювали 561 об’єкт з рекламними конструкціями, з яких 427 було демонтовано. Зі слів Віталія Хрустицького, деякі з цих вивісок були недержавною мовою.

У повідомленні омбудсмена також йдеться, що з 16 липня 2022 року набирає чинності ст. 188 КУпАП, згідно з якою за порушення мовного Закону, зокрема, в частині застосування державної мови у сфері інформації для загального ознайомлення та реклами, на порушників буде накладатися штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400-5 100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше. За повторне порушення протягом року буде накладатися штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-11 900 грн).

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