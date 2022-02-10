Зніс автівкою 15 метрів металевого паркану і влетів на приватне подвір’я. Близько другої ночі 10 лютого у Коропі на вулиці Київській легковик з'їхав з дороги, перевернувся і зупинився просто на ганку житлового будинку. Поруч з автівкою був чоловік, який розповів поліції, що не був за кермом, а проходив повз по хліб. Загиблих і травмованих у ДТП нема. Розбите авто залишається на подвір'ї родини Гнипів. Вони відмовляються віддавати машину власнику, поки той не компенсує їм збитків.

ФОТО: Суспільне Чернігів Подробиці ДТП у Коропі

Зупинився легковик уже, лежачи на даху, під самим ганком. Господиня дому Ірина Гнип згадує події ночі.

"У вікні червоно-синім сіяє все. У дворі — поліцейські і якийсь чоловік. Я спочатку не зрозуміла, чому у мене у дворі люди чужі. Розбудила чоловіка. Повмикали світло. Я забігла в кухню. Відкрила вікно, дивлюся — перед вікном машина лежить. Я чоловіку кричу, бо машина вся мигає: зараз машина вибухне, бо вона біля хати була перевернута, а у нас газ проведений. В хаті діти кричать, бігають".

ФОТО: Суспільне Чернігів Місце ДТП. 10 лютого, близько 02:00 ночі

Коли вийшли с хати, згадує Ірина, у дворі поліцейські уже допитували незнайомого чоловіка.

"Водій цей був дуже п’яний. Він відмовлявся пройти тест. Казав, що він у машині не був. А я кажу, як машина сюди залетіла, що вона з неба впала?"

Частину діалогу невідомого чоловіка з поліцейськими Ірина записала на відео. Там чути, як водій автівки запевняє, що він не був за кермом, а йшов по хліб.

ФОТО: Суспільне Чернігів Поліцейські спілкуються з людиною, яка говорить, що не була за кермом

Чоловік, що на відео, повертався на подвір’я родини Гнипів вдруге близько 05:00 ранку, каже Ірина.

Машину господарі відтягнули з-під ганку вранці. Такий вигляд має двір по обіді: купа понівеченої огорожі на землі, шматки пластику, бите скло. На даху веранди — фара від авто. Автівку господарі забрати з подвір’я не дають — кажуть, щоб спершу відновили паркан.

ФОТО: Суспільне Чернігів Місце ДТП. 10 лютого, ранок

Анатолій, господар будинку, від ранку розбирає завали. Розповідає, скільки нарахував збитків

"За приблизними підрахунками, тисяч на 25. Паркан зніс, альтанку зніс, все позносив, ледь в хату не заїхав".

ФОТО: Суспільне Чернігів Господар будинку Анатолій Гнип

Вдень до подвір’я Гнипів приїхали представники водія, домовлятись за ціну компенсації. Коли Суспільне спробувало взяти в них коментар, відмовились, сіли в авто і поїхали. За словами Анатолія, ті пообіцяли компенсувати збитки.

Суспільне намагалось знайти водія, щоб взяти коментар і у нього. За словами Гнипів, той — житель села Вільне, Коропської громади. В селі місцеві жителі не на камеру сказали, що чоловіка в селі немає, показали, де живе його бабуся. Врешті, у вказаному будинку вдома теж нікого не було.

ФОТО: Суспільне Чернігів Автівка на подвір'ї у Гнипів

За інформацією речниці поліції області Наталії Слабеняк, за кермом автомобіля був місцевий житель 1996 року народження. На нього склали два адмінпротоколи: за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та за порушення водієм правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна.

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