Поліцейські спільно з інспекторами Держпродспоживслужби перевіряють торгівельні центри, магазини, перукарні та ринки на дотримання карантинних вимог. Звертають увагу на розмітку, антисептики, масковий режим і температурний скринінг працівників.

Через карантинні обмеження у магазинах є ліміт на кількість відвідувачів.

"Це 80 людей на десять квадратних метрів. В нас на кожній примірочній є розмітка, щодо зберігання дистанції між покупцями і клієнтами нашими. Також в нас на кожній примірочній є антиспетик, покупець може ним скористатися", — розповіла Анастасія Іванова адміністраторка магазину.

ФОТО: Суспільне Чернігів Анастасія Іванова

При вході до крамниці звертають увагу на нанесення розмітки на підлозі й антисептик. У одному з магазинів маркування не було. Їх попросили нанести найближчим часом.

У кінотеатрі перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у відвідувачів та температуру. Розмітка нанесена.

"В ході перевірки не було жодних порушень, ми все обробляємо деззасобами, після кожного сеансу обробляються всі зали. Все поверхнях у залах, і у туалеті у нас також є деззасіб", — каже менеджерка кінотеатру Дар’я Іванова.

ФОТО: Суспільне Чернігів Дар’я Іванова

Перевірка тривала близько години. Після того підсумували порушення, які були зафіксовані у центрі. Там, де їх виявили, попросили виправити, каже заступник начальника управління Держпродспоживслужби в області Павло Моргацький.

"У деяких закладах — це використання масок невстановленої форми, це не медичні маски і не маски виготовлені, які не закривають ніс і рот. Окрім того, не нанесене в деяких закладах маркування, завдяки якому відвідувачі можуть дотримуватися безпечної дистанції один від одного і, так званої, соціальної дистанції. Використовується відкрита кухня, на це буде звернена відповідна увага і, сподіваюся, дане порушення буде усунене".

ФОТО: Суспільне Чернігів Павло Моргацький

За його словами, рейди будуть систематичними через різке зростання хворих на коронавірус.

Деталі — у відео:

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