Хмельниччина у "червоній" зоні епіднебезпеки. Які обмеження діятимуть

Хмельниччина сьогодні, 11 лютого, перейшла у червону зону епідеміологічної небезпеки. Щоб протидіяти поширенню COVID-19, таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації.

Про це Суспільному повідомив перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, у червоній зоні епіднебезпеки діятимуть певні обмеження. Зокрема, забороняється робота закладів освіти, в яких провакциновано від COVID-19 менше ніж 100% співробітників.

"Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл, робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів, робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки", - говорить Сергій Тюрін.

За словами чиновника, обмеження не діятимуть, за наявності у працівників та відвідувачів закладів зеленого ковід-сертифікату, міжнародного свідоцтва про вакцинацію, негативного ПЛР чи експрес тесту або сертифікату про одужання.

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