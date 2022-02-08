Хмельницька область знову потрапила до «червоної» зони

З опівночі 11 лютого на території Хмельниччини буде встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Так сьогодні, 8 лютого, вирішила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму позачерговому засіданні.

Про це повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, “червоний” рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні.

Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на всіх рівнях не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас, місцева влада на “помаранчевому” та “червоному” рівнях може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Що відомо

Попередній раз державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджувала “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Хмельницької області з 30 жовтня 2021 року. У "червоній" зоні Хмельниччина перебувала до 15 грудня 2021 року.

З 22 січня 2022 року Хмельницька область перебувала у «помаранчевій» зоні карантину. Причиною потрапляння у неї стало перевищення одного з епідеміологічних показників, а саме — коефіцієнту виявлення випадків інфікування.