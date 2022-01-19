Школа, дитячий садочок та 12 будинків у Луцьку — без тепла

Через порив на тепломережі, 19 січня, у Луцьку без тепла залишились 12 багатоквартирних будинків, школа № 27 та садочок № 40, — розповів Суспільному речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

Витік стався на розі вулиці Чорновола та проспекті Соборності. Зі слів Антона Безносикова, транспортний рух там не перекритий. Над ліквідацією аварію працює одна бригада майстрів підприємства. Роботи розпочалися зранку, 19 січня, — каже речник ДКП "Луцьктепло".

З 09:00 тимчасово припинили роботу дві Центральні теплові пункти на вул. Чорновола, 2а та вул. Карпенка-Карого, 11б. У зв'язку з цим послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово відсутні в житлових будинках на вул. Чорновола, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4а, вул. Карпенка-Карого, 9, 11, вул. Липинського, 1, 2, а також школа №27 та дитячий садочок №40.

До 18:00 послугу з теплопостачання лучанам планують відновити, — говорить речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков.

Що відомо

Опалювальний сезон на Волині розпочався 11 жовтня. Тепло спершу почали подавати до закладів охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери.

12 жовтня у Луцьку зафіксували 18 витоків на теплових мережах. На підприємстві пояснили це зношеністю мережі та браком коштів на її ремонт.

Для населення Луцька вартість тепла цього сезону зросла на 10-12 %. Мешканці житлових будинків, що не оснащені вузлами загальнобудинкового обліку теплової енергії здорожчання буде орієнтовно на 25%.

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