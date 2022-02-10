У Запоріжжі водієві маршрутки бризнули в очі невідомою речовиною

10 лютого у Дніпровському районі Запоріжжя невідомий бризнув в очі речовиною водієві маршрутного таксі.
Про це повідомила Наталія Нечаєва, інспекторка відділу комунікації Нацполіції Запорізької області.
О 17:43 повідомлення про подію надійшло на спецлінію "102". На проспекті Металургів, у маршрутному таксі №10 чоловік під час сварки у салоні з водієм бризнув останньому в очі невідомою речовиною.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Наразі триває перевірка.
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