У Запоріжжі водієві маршрутки бризнули в очі невідомою речовиною

10 лютого у Дніпровському районі Запоріжжя невідомий бризнув в очі речовиною водієві маршрутного таксі.

Про це повідомила Наталія Нечаєва, інспекторка відділу комунікації Нацполіції Запорізької області.

О 17:43 повідомлення про подію надійшло на спецлінію "102". На проспекті Металургів, у маршрутному таксі №10 чоловік під час сварки у салоні з водієм бризнув останньому в очі невідомою речовиною.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції. Наразі триває перевірка.

Читайте також: У Запоріжжі на правому березі сталась ДТП з маршруткою. Пасажири від госпіталізації відмовились

Розбив скло в шести автівках. В Енергодарі затримали місцевого мешканця

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram