Водію, який збив двох дівчат у Запоріжжі, оголосили про підозру

10 лютого правоохоронці вручили підозру водієві, який збив двох неповнолітніх дівчат на острові Хортиця.

Про це Суспільному повідомила прокурорка Дніпровської окружної прокуратури Наталя Красуля.

"Сьогодні під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури правоохоронці вручили підозру 29-річному водієві. Йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) КК України", — повідомила вона.

Стаття передбачає покарання — позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.

Наталя Красуля додала, що 11 лютого підозрюваному обиратимуть запобіжний.

Раніше Суспільне повідомляло про те, що 9 лютого поблизу зупинки громадського транспорту "Цемеж" водій автівки — “ІЖ-2717-90” збив двох дівчат 2006 року народження, які переходили дорогу на неврегульованому пішохідному переході.

Як повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко. Водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Дівчата перебувають у відділенні реанімації, в комі та під апаратами ШВЛ.

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