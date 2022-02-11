962 підтверджених випадки, 10 смертей: коронавірус на Вінниччині

962 нових підтверджених випадки коронавірусу зафіксували медики у Вінницькій області. Це на 39 менше, аніж напередодні. Одужали 855 пацієнтів. Летальних випадків — десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок одинадцятого лютого.
Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підвтердили у 143 063 мешканців області. З них одужали 117 144 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померла 3 421 людина.
Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 870 вінничан (всього 601 743 людини). Другою дозою імунізувалися 930 мешканців області (всього 567 637). Бустерною дозою вакцинувалися 1 228 людей (всього 23 930), а додатковою — одна людина (всього 225 вінничан).
В Україні ж виявили 41 229 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 369, медпрацівників — 1247), а 236 людей від хвороби померли. Крім того, 3 936 людей були ушпиталені, а 20 850 людей одужали від COVID-19.
Читайте також
- Як у багатопрофільній лікарні Вінниці доглядають за породіллями з коронавірусом
- "Доступні ліки": як та де на Вінниччині можна скористатися державною програмою для пацієнтів