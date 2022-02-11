962 підтверджених випадки, 10 смертей: коронавірус на Вінниччині

962 нових підтверджених випадки коронавірусу зафіксували медики у Вінницькій області. Це на 39 менше, аніж напередодні. Одужали 855 пацієнтів. Летальних випадків — десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок одинадцятого лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підвтердили у 143 063 мешканців області. З них одужали 117 144 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померла 3 421 людина.

Суспільне Вінниця

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 870 вінничан (всього 601 743 людини). Другою дозою імунізувалися 930 мешканців області (всього 567 637). Бустерною дозою вакцинувалися 1 228 людей (всього 23 930), а додатковою — одна людина (всього 225 вінничан).

В Україні ж виявили 41 229 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 369, медпрацівників — 1247), а 236 людей від хвороби померли. Крім того, 3 936 людей були ушпиталені, а 20 850 людей одужали від COVID-19.

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