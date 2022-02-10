"Випав через необережність". У Чернівцях чоловік впав з 5 поверху будинку

На проспекті Незалежності в Чернівцях чоловік випав з п'ятого поверху будинку. Його шпиталізували до лікарні.

Про це Суспільному сказала речниця управління нацполіції області Тетяна Андрійчук.

За інформацією поліції, чоловік випав з власної необережності. Про це він сказав правоохоронцям. У приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги Суспільному повідомили, що чоловіка направили до приватної клініки в Чернівцях.

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