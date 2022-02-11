Що робити, якщо до вас прийшли з обшуком. Пояснює адвокатка

З обшуком можуть прийти до будь-якої людини. Вона може і не перебувати у статусі підозрюваного чи обвинуваченого. Або ж людина працює в офісі ― і раптом обшук. Їй пропонують віддати слідчому свій телефон. Якими відповідно до закону мають бути дії ― в ефірі Українського радіо роз’яснила адвокатка Вероніка Васькіна.

Що таке обшук

Обшук ― це слідча дія, яку може проводити або слідчий, або прокурор. Інші особи не можуть. Тому якщо ви бачите у себе на порозі оперуповноважених, то можете спокійно вимагати присутності слідчого або прокурора.

Мета обшуку — виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення. Ще з обшуком можуть прийти, щоб знайти речі, здобуті злочинним шляхом або які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Або з метою виявлення людей, які перебувають у розшуку. Це виключні підстави для того, щоб провести обшук.

Хочу попередити бізнес. Зараз створюється новий орган ― Бюро економічної безпеки. Цей орган матиме повноваження обшуку. У бізнесу є конкуренти, які ідуть і пишуть заяву, тому не завжди бізнес, що піддається допитам, обшукам та іншим слідчим діям, є у чомусь винним. Варто готуватися і знати: якщо ви почали рости у своїй сфері та стаєте публічними, то ризики зростають.

Обшук на вулиці, в автомобілі, у магазині чи гаражі так само підлягає санкціонуванню з боку суду, тобто наявність ухвали ― обов'язкова.

Що робити пересічній людині у разі обшуку

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, слідчі дії можуть проводитися з 6-ї ранку до 10-ї вечора. І слідчий може обирати час в інтересах справи на свій розсуд.

У разі, якщо людина передчуває можливість обшуку, треба підготуватися. Вийдіть із усіх соцмереж і видаліть усе листування. Ніколи не запускайте цих людей одразу, ким би вони не представлялись. Працівники не приїздять на обшук у форменому одязі — зазвичай у цивільних костюмах.

Ви виходите, зачиняєте двері і спілкуєтеся за межами своєї квартири. Вам мають показати службове посвідчення і постанову про визначення групи слідчих, де будуть зазначені прізвища. Ви можете зателефонувати на 102 і поцікавитися, чи справді ці особи працюють. Ви маєте повне право перевірити, хто ці люди, яких треба впустити в квартиру.

Обшук починається в момент вручення вам ухвали суду, тому краще брати її до рук не одразу. Вам мають надати оригінал та копії ухвали, а ви маєте звірити відповідність змісту, перевірити кількість сторінок, щоб вони були прошиті, щоб була мокра печатка та підпис судді. Важливо звернути увагу на дату видачі цієї ухвали. Ухвала може діяти не більше місяця. Якщо термін дії вийшов, ви можете викликати патрульних за номером 102 на тій підставі, що слідчі діють незаконно.

Тим часом вашим співмешканцям треба активно діяти, поки ви виграєте час. Вони знають, де лежить готівка, коштовності, прикраси ― усе це треба одягти на себе, готівку покласти в гаманець і тримати при собі. Ошатно вбрана й з багатьма прикрасами людина ― це не підстава для обшуку.

Якщо вдома є діти, які можуть злякатися слідчих або людей в масках, то ви можете усно заявити клопотання про те, щоб дитина залишила приміщення або з одним із батьків, або краще викликати інших родичів чи добрих знайомих, які б забрали дитину на час обшуку. Крім того, ви повинні бути не самі, адже слідчі люблять розходитися по різних кімнатах, а вам треба за ними спостерігати і вимагати, щоб вони перебували в полі зору камери для безперервної відеозйомки.

Чи можна відтермінувати обшук, вимагаючи адвоката

Слідчим не вигідно, щоб адвокат був присутній під час обшуку. Тому що він стримує слідчих, робить зауваження тощо. Отже, людина має право викликати адвоката, але слідчі не зобов’язані його чекати, якщо йдеться про обшук приміщення.

Але слідчі зобов’язані чекати адвоката протягом трьох годин, якщо йдеться про обшук безпосередньо особи, у разі, коли вона заявить, що вимагає проводити обшук у присутності адвоката.

Що робити в разі обшуку на підприємстві

Для бізнесу варто укласти наперед договір з адвокатом і бути спокійним, що у вас є людина, яка попередньо познайомилась із вашим колективом, надала консультації, як діяти, тож обшук не злякає ваших працівників. Адже обшук завжди раптовий, про нього ніхто не попереджає, це стрес.

Треба пам’ятати, що відсотків 80 із того, що написано в Кодексі, не буде дотримано слідчими або прокурором під час обшуку. Зазвичай вони вдаються до психологічних прийомів, до процесуального тиску і часом до залякувань кримінальним переслідуванням. Директору слід зібрати своїх працівників, пояснити, яка може бути ситуація, а по завершенні обшуку не розпускати людей, а затриматися і пояснити, чому виникла така ситуація і як далі компанія має намір діяти. Аби люди розуміли, що вони не беруть участі в якихось масштабних шахрайських діях, а своєю працею підвищили значущість цього бізнесу на ринку, він став привабливим і комусь почав заважати ― а це стало причиною слідчих дій.

Також дуже важливо проінструктувати працівників, що вони не зобов’язані нічого розповідати слідчим. Якщо вони викликатимуть вас на допит, директор забезпечить вас своїм адвокатом, він у цьому зацікавлений. Будь-яке зайве слово, сказане вами, тим більше під відеозапис, може бути використане проти підприємства. Телефони, планшети, особисті речі, залишені на столі, можуть бути вилучені. Якщо ж речі перебувають у вас в руках, вони можуть бути вилучені тільки через спеціальну процедуру ― особистий обшук.

У той момент, коли керівник вийшов за двері спілкуватися з правоохоронцями, працівники мають організуватися і всі свої особисті речі, гроші, гаманці, флешки прибрати зі столів, покласти в сумки і тримати сумки в руках. Усе, що ви тримаєте в руках, не обшукується.

Про рейдерське захоплення

Якщо йдеться про рейдерське захоплення (так зване маски-шоу), треба викликати адвоката і патрульних на 102, попередивши, що цей обшук може бути зі зброєю. Якщо у вас є сигналізація, тобто об’єкт під охороною, зробіть так, щоб вона спрацювала. Охоронні служби приїздять зазвичай зі своїми адвокатами, і це дуже важливо. Вони першими перевірять на чинність ухвалу і повноваження осіб.

Важливо поводити себе дуже впевнено і пам’ятати, що це вони до вас прийшли, а не ви до них. Поводити себе господарями приміщення і давати зрозуміти, що ви не налякані та контролюєте їхні дії. Така впевнена, наступальна поведінка дисциплінує правоохоронні органи.

До речі, є різні стилі поведінки адвокатів. Одні адвокати активно заважають слідству, роблять зауваження, ставлять запитання і це втомлює слідчих. А є адвокати, які переважно мовчать і постійно все нотують собі в записник, стоячи за спиною у слідчого, тим самим здійснюючи психологічний тиск. І потім видають 20 сторінок додатків до протоколу обшуку.

Надзвичайно важливий момент: обов’язковою умовою для обшуку є наявність двох не зацікавлених понятих і безперервна відеозйомка.

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