Відеоролик про реконструкцію бою повстанців презентували у Тернополі

Відеоролик про реконструкцію бою повстанців та надання до медичної допомоги в зоні військових дій презентували у Тернополі. Про це розповів волонтер Володимир Мосейко.

За його словами, знімали стрічку в листопаді минулого року. Крім Тернополя відеоролик планують показати військовим, які перебувають у зоні Операцій Об'єднаних сил. Студент Михайло Корх грав роль пораненого.

"Я був в ролі пораненого, якого мали занести в криївку. Мені мали надати першу медичну допомогу. Це було дуже захоплююче. Це важливо, в час коли йде війна, люди мають пам’ятати за що боролися наші предки. Задля чого вони жили і для чого ростили наших дідів", - каже Корх.

Роль зв’язкової УПА зіграла студентка Яна Добрянська.

"Зв’язкові передавали інформацію, переховувалися криївках і по мірі можливості надавали медичну допомогу. Зараз проводять багато курсів і навчань з першої допомоги. По мірі можливості усі мають це вміти", - каже Яна.

Після перегляду фільму студентам показали виставку зброї, каже волонтер Володимир Мосейко. За його словами, її привезли зі сходу. Це гвинтівки, автомати, бронижелети та гранати.

"Це одноденна виставка. Вона перевізна. Її визнали найкращою перевізною виставкою в Україні. Сьогодні ми показуємо лише 30% від всієї виставки. Ми хочемо показати цим фільмом, що ми не спимо, готуємося. Хочемо показати популяризацію медичної служби під час військових конфліктів. Ми хочемо показати, що молодь знає і поважає свою історію", - каже Мосейко.