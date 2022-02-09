9 лютого близько 8 ранку на вулиці Гребельній, що у Запоріжжі, сталася ДТП за участю маршрутки та легковика.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Інна Халеп.

На місце пригоди викликали карету швидкої допомоги, проте від госпіталізації пасажири відмовилися.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Суспільне звернулося за коментарем до речниці Патрульної поліції Запоріжжя Катерини Шевченко. Наразі патрульними поліцейськими проводиться огляд місця ДТП та складення відповідних документів.

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За словами речниці Патрульної поліції Запоріжжя, Катерини Шевченко, водій маршрутки рухався на червоне світло світлофора, чим порушив правила дорожнього руху та спровокував ДТП.

"Водій маршрутного транспортного засобу здійснив зіткнення з транспортним засобом Megan, який вже був на перехресті. На момент ДТП у маршрутному транспортному засобі перебували пасажири. Їх оглянули лікарі швидкої медичної допомоги, ніхто з них не забажав госпіталізуватися та не отримав травм", — зауважила речниця.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Наразі на водія маршрутки складено протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП), а також вилучено водійське посвідчення та видано тимчасовий дозвіл на право керування, додала Катерина Шевченко.

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