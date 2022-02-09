9 лютого близько 8 ранку на вулиці Гребельній, що у Запоріжжі, сталася ДТП за участю маршрутки та легковика.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Інна Халеп.
На місце пригоди викликали карету швидкої допомоги, проте від госпіталізації пасажири відмовилися.
Суспільне звернулося за коментарем до речниці Патрульної поліції Запоріжжя Катерини Шевченко. Наразі патрульними поліцейськими проводиться огляд місця ДТП та складення відповідних документів.
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За словами речниці Патрульної поліції Запоріжжя, Катерини Шевченко, водій маршрутки рухався на червоне світло світлофора, чим порушив правила дорожнього руху та спровокував ДТП.
"Водій маршрутного транспортного засобу здійснив зіткнення з транспортним засобом Megan, який вже був на перехресті. На момент ДТП у маршрутному транспортному засобі перебували пасажири. Їх оглянули лікарі швидкої медичної допомоги, ніхто з них не забажав госпіталізуватися та не отримав травм", — зауважила речниця.
Наразі на водія маршрутки складено протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП), а також вилучено водійське посвідчення та видано тимчасовий дозвіл на право керування, додала Катерина Шевченко.
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