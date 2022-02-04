Розбив скло в шести автівках. В Енергодарі затримали місцевого мешканця

3 лютого в місті Енергодар Запорізької області, поліцейські затримали місцевого мешканця, який молотком розбивав скло в припаркованих машинах.

Про це 4 лютого повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

У четвер близько сьомої вечора до відділу Василівського районного управління ГУНП надійшла інформація про в Енергодарі на вул. Курчатова чоловік побив лобове скло в шести машинах.

Слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції приїхали за вказаною адресою. Поблизу вони помітили невідомого з молотком. Він спробував втекли, але був затриманий.

Фото: Національна поліція у Запорізькій області Молоток вилучили, як речовий доказ

Виявилося, що порушник раніше був засудженим за свідомо неправдиве повідомлення про замінування. Це енергодарець 1991 року народження. Навіщо трощив автомобільне скло, він не пояснив.

Чоловіка затримали та відкрили кримінальну справу за статтею ККУ про "Хуліганство". Йому загрожує від трьох до семи років за ґратами. Триває досудове розслідування.

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