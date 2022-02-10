У музеї в Луцьку відкрили виставку про побут на Волині до Першої світової війни

У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку "Міське життя. На стику століть", де представили понад 200 експонатів: порцеляну, посуд, гроші, жіночі аксесуари та різноманітні раритетні речі. Про це Суспільному розповів завідувач відділу давньої історії музею Тарас Верба.

Зі слів музейника, багато предметів вирішили показати вперше, в тому числі старовинний швейцарський грамофон кінця 19 століття, який відтворює мелодії з платівок.

Суспільне Волинь

Як розповів Тарас Верба, над виставкою, яка присвячена міському життю і побуту на Волині до Першої світової війни, працювали реставратори, монтажники, електрики, доглядачі і волонтери музею впродовж року.

Суспільне Волинь

Деякі речі, зокрема предмети, які волиняни привозили з Європи та Сходу, наприклад з Китаю, експонуються вперше.

"Основними є порцеляна та посуд, грошовий обіг, фотомистецтво музика. І ще одну присвятили єврейській громаді, бо вона була домінуючою в більшості міст Волині", – додав завідувач відділу давньої історії музею.

Суспільне Волинь

Відвідувач виставки, краєзнавець Валентин Люпа розповів: на виставку чекав давно.

"Це моя улюблена тема – старий Луцьк, бо ця частинка історії така цікава. І дивишся, який Луцьк і ніби там був. Хоча стільки років живу, а подібного не бачив", – додав лучанин.

Суспільне Волинь

Зі слів історика та краєзнавця Олександра Котиса, в останні роки у лучан зросла цікавість до історії міста, до архівних фотографій і давніх речей.

"Багато краєзнавчих публікацій з’являється, виставок, екскурсій. Це зовсім інший рівень сприйняття, ніж почитати статтю в інтернеті. Наскільки це людям цікаво, наскільки великий попит і наскільки варто такі виставки робити в майбутньому", – зазначив історик.

На відкриття виставки прийшли більше 70 людей, – додав завідувач відділу Тарас Верба. Оглянути експонати можна упродовж місяця.

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