У фонді Волинського краєзнавчого музею зберігається близько десяти тисяч експонатів, які вилучили у контрабандистів митники на українсько-польському кордоні, – розповів Суспільному завідувач відділу давньої історії музею Тарас Верба.

Серед експонатів, які потрапили в музей з митниці – художні твори відомих митців, цінні монети та нагороди, ікони та хрести.

"Всі ці предмети намагалися вивезти контрабандисти на територію ЄС з України", – каже музейник.

Також у виставковій залі музею багато предметів декоративно-ужиткового мистецтва: срібний дзвіночок для прислуги, прикрашений жабкою зі смарагдами, кавовий набір, грузинський посуд та столові прибори.

За словами Тараса Верби, особливий інтерес у науковців викликають два келихи, які не мають дна. Один у вигляді ведмедя, інший із зображенням танцівника "Камаринської". "Келихи характеризують традиції застілля на території Східної Європи в кінці 19-го, початку 20-го століття", – каже науковець.

За словами музейника Тараса Верби, кожен з предметів у колекції Волинського краєзнавчого музею містить авторський підпис, тож науковці впевнені у їхній унікальності.

Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця краєзнавчого музею Оксана Важатко, цінні предмети, які були конфісковані працівниками СБУ на митниці в музей передають безплатно для зберігання на постійній основі. Які експонати потравлять в композицію вирішує експертна комісія, яку утворили на Волині ще в 1985- році.

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