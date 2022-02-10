Директора одного із львівських підприємств будуть судити за незаконне будівництво у Снопківському парку. Слідство встановило, що підприємець нелегально зайняв землю біля місцевого ставка. Про це повідомив керівник Галицької окружної прокуратури Ігор Ольшанецький.

Львів’янка Іоліта Адамська живе поблизу Снопківського парку. Жінка каже, що проти будівництва біля водойми:

"Наскільки мені відомо, має споруджуватися ряд котеджів, багатоквартирних будинків тощо. Власне, що розміщуватися вони мають біля ставка. Воно в прямому смислі буде шкодити, оскільки знаходиться у безпосередній близькості біля цієї водойми. Ця водойма є частиною екосистеми парку. Тут навіть є сім’ї качок", — каже львів'янка.

Суспільне Львів Озеро у Снопківському парку

Поруч із ставком живе і Тарас Юринц. Чоловік каже, що будівництво розпочали у 2018 році:

"Коли почалося будівництво, ми були занепокоєні, що вони ведуться в природоохоронній захисній смузі водойми. Була перевірка екоінспекції, яка підтвердила такі побоювання мешканців".

Прибережна захисна смуга для ставків – 25 метрів. Ближче нічого будувати не можна.

"Кілька тижнів назад, коли оновлювали паспорти на водний об’єкт – ми побачили, що дзеркало озера фактично зменшилося двічі й крайній берег відсунутий углиб озера майже на 10 метрів. Якраз так, щоб природоохоронна захисна смуга не налягала на оце скандальне будівництво", — каже Тарас Юринц.

Суспільне Львів Будівництво у Снопківському парку

"Ставок був захаращений, коли мешканці його розчистили, то збільшилась площа. Відповідно, що по старому паспорту 2012 року він має 00,7 гектарів. А зараз фізично, що він має площу 0,14 гектарів", — каже начальниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Через те, що площа ставка змінилася, управління екології замовило нову документацію. Та в ній є помилка.

"В паспорті ми знайшли, що площа озера є 00,8 гектарів. Фізично ми знаємо, що озеро є більшим. Якщо нам прислали такий варіант паспорту, за який ми ще не оплачували, то ми будемо вимагати перероблення такого паспорту", — додає Олександра Сладкова.

Суспільне Львів Будівництво у Снопківському парку

Яка фірма розпочала будівництво в парку — в прокуратурі не кажуть.

Читайте також: Конфлікт щодо будівництва готелю на площі Міцкевича у Львові

Читайте нас у Telegram: головні новини регіону