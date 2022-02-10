У Сватовому краєзнавці розшукали ймовірне місце поховання учасника Другої світової війни, який помер у тамтешньому шпиталі у 1946-му році. Допомогти знайти могилу свого рідного дядька сватівчан попросив через соцмережу його племінник – уродженець Угорщини Антал Габор.

За його даними, дядько був військовополоненим і, як зазначено в архівних документах, похований на околицях Сватового.

Орієнтири для пошуку могили свого дядька Ігаса Міхала надав до однієї зі сватівських груп у соцмережі його племінник Антал Габор. Про те, що його родич помер і похований саме на Луганщині, дізнався чотири роки тому, коли були розсекречені архіви. На прохання сфотографувати місце поховання відгукнулись жителі Сватового. Серед них і краєзнавець Микола Матвієвський.

"Вже звільнення Сватівщини пішло і 46-й рік, це коли масовий був голод в Україні та зачепив військовополонених, але кладовище це було закрите у 50-х роках", - розповів краєзнавець Микола Матвієвський.

Ніна Чічіль, яка мешкає поруч із кладовищем народилась у 1945-му. Про те, як тут ховали людей їй розповідала мама та старший брат.

"Там був виритий рів і їх привозили бричкою, на конях. Накидані навалом і по два, і по три рази на день німців цих привозили. Ну а хто ж вони, ніхто цього не знав", - розповіла місцева жителька Ніна Чічіль.

За похованнями на "німецькому кладовищі", як його називали місцеві, доглядали двоє сватівчан.

Відомості про померлих військовополонених у шпиталі, який базувався у Сватовому можна знайти в архівах міського краєзнавчого музею.

"Дійсно, в списках було знайдено схоже ім'я, яке підтверджувало версію, що в 1946 році він був похований на кладовищі по вулиці Столбовій, де знаходилися тіла усіх померлих у цьому шпиталі", - розповіла директорка Сватівського міського краєзнавчого музею Яна Бондарева.

За словами Яни Бондаревої, це не перший випадок коли родичі померлих військовополонених знаходять тут їх поховання. На початку двотисячних років до Сватового приїздили сини одного з загиблих на прізвище Фіхтер із Німеччини.

"Понад 800 солдатів поховані на території цього кладовища. Річ у тім, що раніше воно було окремим похованням, але проходили роки, й на сьогодні це кладовище фактично вже поєдналося з похованнями місцевих жителів", - додала Бондарева.

За даними Сватівської міської ради, підготовлені фахівцями краєзнавчого музею історичні матеріали будуть надіслані родичам загиблого.