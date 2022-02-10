На Полтавщині через смерть трирічної дитини розпочали кримінальне провадження

У Глобиному, що на Полтавщині, трирічна дитина померла у міській лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження, про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За даними слідства, дитина захворіла на початку лютого. Дівчинка мала підвищену температуру. Спочатку батьки звернулися до приватного лікаря, 9 лютого «швидка» у стані клінічної смерті привезла її до Глобинської міської лікарні, розповів Суспільному виконавчий директор закладу Яків Сінаюк.

"Провадження відкрито по факту смерті для того, щоб судово-медичний експерт сказав, чи дитина померла від набутої хвороби, чи лікарі, чи це набута хвороба, у зв'язку з тим, що не той препарат дали, що саме викликало набряк головного мозку дитини", - додала речниця поліції Анна Васенко.

Справу розслідують за частиною першою статті "Умисне вбивство". Санкція - позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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