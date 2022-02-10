На Рівненщині щеплення від ковіду отримали понад 5,8 тисяч підлітків віком від 12 до 18 років. Про це 10 лютого повідомила координаторка з вакцинації в області Олена Гандзюк. Суспільне дізнавалося, як вакцинують у центрі первинної медико-санітарної допомоги "Центральний".

Неповнолітніх щеплюють вакцинами Phizer та Moderna. За словами головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги "Центральний" Олега Шрама, штам "Омікрон" вражає дітей значно частіше, аніж попередні різновиди коронавірусу. Втім, важкі форми перебігу серед них – рідкість.

"Цьогоріч дітей побільшало і ми знаходимося, власне, в червоній зоні через захворювання дітей. Школи закриті – онлайн навчання, контактні по садочках. Дуже багато дітей хворіють. 30-40% – діти. Це велика кількість. Раніше – пів відсотка, 1%, 2%, а сьогодні – понад 30%", – розповів Олег Шрам.

Зробити щеплення від коронавірусу неповнолітні рівняни, які досягли 12 років, можуть у будь-якому пункті щеплень.

Що відомо

З 7 лютого вакциновані підлітки можуть отримати тисячу гривень допомоги у рамках програми єПідтримка. Витратити її можна не лише на книги, залізничні квитки чи похід до кінотеатру або музею. Електронними грошима підлітки також можуть оплатити освітні послуги, гуртки та секції.

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