Житомирська кондитерська фабрика відновила роботу після кількатижневої перерви. Причина призупинення випуску продукції – висока вартість газу у січні. Про це Суспільному розповів голова правління Олександр Рогаль.

За його словами, вартість газу у січні становила 70 гривень за кубічний метр. Олександр Рогаль каже, що працювати за такої ціни – собі на збиток, тому працівники пішли у відпустку: хто зі збереженням заробітної плати, а хто за власний рахунок. Нині газопостачальна компанія знизила ціну до 36 гривень за метр кубічний і підприємство відновило роботу.

"У січні, коли люди були у відпустці, ми дещо зменшили обсяг виробництва, але у лютому виправляємо ситуацію, – каже Олександр Рогаль. – Залежно від замовлень, ми можемо працювати або повну зміну, або у дві зміни. У 2022 році у нас заплановано зробити 16 тисяч тонн продукції. Нині ми бачимо, що план виконаємо".

Фото: Суспільне Житомир Олександр Рогаль

Фото: Суспільне Житомир

Лариса Химера працює у цеху, де виготовляють галети для Збройних Сил України. Жінка розповіла, що заяву на відпустку зі збереженням заробітної плати написала за власним бажанням. Тепер очікує, коли отримає виплати.

"Ми всі згодні були, аби не втратити робочі місця, піти за власний рахунок, або у відпустку, хто ще не був, – каже Лариса Химера. – Повернулися, коли нам сказали, що можна вертатися. Зарплату стараються нам виплачувати до 20 числа кожного місяця, але трохи затримують".

Фото: Суспільне Житомир Лариса Химера

Фото: Суспільне Житомир

"Наші працівники в цілому за рік отримують достойну зарплату, середню по області – 10 тисяч гривень, – каже Олександр Рогаль. – Працюємо відповідно до вимог, які викладені у колективному договорі. Цей документ є основним. За умовами договору, людина має працювати в належних умовах і отримувати гідну зарплату. Там нічого не написано про кризові явища і про ціну на сировину та енергоносії. Це – наша турбота, турбота адміністрації".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Генеральна директорка торгового дому "Житомирські ласощі" Тетяна Нікітіч каже, що нині продукція Житомирської кондитерської фабрики постачається у понад сорок країн світу, але, враховуючи вартість енергоносіїв, доводиться обирати не тільки попит замовника, а й враховувати собівартість продукції.

"Питома вага собівартості продукту – енергетичних носіїв є дуже високою, – каже Тетяна Нікітіч. – Тому приймаємо управлінські рішення, коли робимо вибір, який продукт виготовляти. Експортний ринок для нас сьогодні важкий. На світовій арені закупівля газу для всіх країн є різною. Нам треба конкурувати з тими цінами і внутрішньою собівартістю, яка є у нас".

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Нікітіч

Фото: Суспільне Житомир

На кондитерській фабриці планують до жовтня 2022 року встановити твердопаливні котли місцевого виробника. Їх використання дасть можливість зменшити витрати на закупівлю газу та знизить собівартість продукції.

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