Роботи з монтажу обладнання на Житомирському сміттєпереробному заводі на завершальному етапі. Після встановлення технічного обладнання відбудеться навчання працівників та тестовий запуск сміттєпереробного заводу. Про це Суспільному розповів директор підприємства Євгеній Барах.

За його словами, практично все обладнання вже доставили. Після його монтажу буде пусконаладка.

"Починаючи з 14 лютого і до кінця місяця мають бути завершені всі ці роботи, – каже Євгеній Барах. – Наприкінці лютого чи на початку березня побачимо роботу заводу в тестовому режимі. Також відбуватиметься і навчання спеціалістів".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Роботи з будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі тривають з травня 2021 року. Його будують у промисловій зоні міста. За словами головного інженера автотранспортного підприємства 0628 Андрія Кудака, початок роботи нового заводу дозволить розвантажити міське сміттєзвалище, адже на полігон вивозитимуть лише 15% відходів від загальної кількості.

"Побудова заводу зменшить навантаження на існуючий полігон, – каже Андрій Кудак. – Частина відходів буде відбиратися, перероблятися, відтак зменшення навантаження дозволить довше експлуатувати сміттєвий полігон. Нині туди вивозиться щодня дві тисячі кубометрів сміття, а це – 200 завантажених КАМазів. Є категорія відходів, які завод не може переробляти. Це, наприклад, будівельні відходи, ремонтні відходи, відходи, які не є ресурсноцінними. Їх продовжать вивозити на полігон. Ось чому є важливою експлуатація і полігону, і заводу, адже вони існуватимуть паралельно. Завод без полігону існувати не може".

Фото: Суспільне Житомир Андрій Кудак

Фото: Суспільне Житомир

За словами начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрія Гуменюка, заводу такого масштабу в Україні на сьогоднішній день ще не існує.

"Це буде перший справжній сміттєпереробний завод, який буде переробляти, а не спалювати сміття", – зауважив Андрій Гуменюк.

Фото: Суспільне Житомир Андрій Гуменюк

Фото: Суспільне Житомир

Після початку роботи заводу житомиряни платитимуть також за сортування сміття.

"Подорожчання в платіжках буде після впровадження виконавчим комітетом окремої послуги, – каже Андрій Гуменюк. – Тариф на послугу виконком уже приймав, тож на послугу з переробки сміття – орієнтовно на 10 гривень з людини – зросте вартість за рахунок переробки відходів".

Що відомо

Житомир у смітті: на міському полігоні накопичилося 15 мільйонів кубометрів відходів.

До 2022 року у Житомирі планують побудувати перший в Україні сміттєпереробний завод.

У Житомирі мешканці приватних будинків зможуть встановлювати індивідуальні сміттєві контейнери.

У квітні 2021 року інвестор повідомив, що будівництво сміттєпереробного заводу у Житомирі розпочнеться у травні.

20 вересня 2021 року у вже зведений фундамент одного з цехів майбутнього сміттєпереробного заводу заклали символічну капсулу.

Житомирянам доведеться платити більше за вивіз побутового сміття. Пояснюємо чому та на скільки.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber