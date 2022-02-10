В пожежі на Волині загинули двоє пенсіонерів

У місті Ківерці Луцького району трапилася пожежа в одноповерховому будинку. Загинули двоє літніх чоловіків, – розповів Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.

Пожежа сталася у ніч на 10 лютого орієнтовно о 01:00.

Зі слів речника, зайнялося в одній з кімнат житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах зі стисненим повітрям", – зазначив Володимир Нестеров.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Пожежу вдалося ліквідувати за годину. У будинку рятувальники виявили тіла двох чоловіків 1960 і 1964 років народження.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Ймовірною причиною пожежі, зі слів речника, стало необережне поводження з вогнем власника квартири.

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