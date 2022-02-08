31-річного чоловіка, якого Скадовська окружна прокуратура підозрює у розповсюдженні наркотиків у Залізному Порту на Херсонщині, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури на сайті відомства.
Або підозрюваний може внести заставу у 198 тисяч гривень.
Досудове розслідування ще триває.
Наразі слідчі встановили, що чоловік придбав та зберігав психотропну речовину, а також планував збути її на території курортного селища Залізний Порт.
"За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Що відомо:
- У Херсонській області поліція та прикордонники затримали чоловіка, який через інтернет розповсюджував наркотики. 31-річний херсонець був адміністратором інтернет-ресурсу. Через нього він приймав замовлення та збував заборонені речовини через закладки.
- Підозрюваного затримали, коли він намагався збути наркотики. При обшуку виявили 62 пакетики загальною вагою 50 г. Ще знайшли мобільні телефони з координатами закладок та гроші.
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