31-річного чоловіка, якого Скадовська окружна прокуратура підозрює у розповсюдженні наркотиків у Залізному Порту на Херсонщині, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури на сайті відомства.

Або підозрюваний може внести заставу у 198 тисяч гривень.

Досудове розслідування ще триває.

Наразі слідчі встановили, що чоловік придбав та зберігав психотропну речовину, а також планував збути її на території курортного селища Залізний Порт.

"За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Що відомо:

У Херсонській області поліція та прикордонники затримали чоловіка, який через інтернет розповсюджував наркотики. 31-річний херсонець був адміністратором інтернет-ресурсу. Через нього він приймав замовлення та збував заборонені речовини через закладки.

Підозрюваного затримали, коли він намагався збути наркотики. При обшуку виявили 62 пакетики загальною вагою 50 г. Ще знайшли мобільні телефони з координатами закладок та гроші.

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