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Підозрюваного у розповсюдженні наркотиків у Залізному Порту на Херсонщині взяли під варту
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Підозрюваного у розповсюдженні наркотиків у Залізному Порту на Херсонщині взяли під варту

Таміла Іванова
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Підозрюваного у розповсюдженні наркотиків у Залізному Порту на Херсонщині взяли під варту Фото: Херсонська обласна прокуратура/сайт

31-річного чоловіка, якого Скадовська окружна прокуратура підозрює у розповсюдженні наркотиків у Залізному Порту на Херсонщині, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури на сайті відомства.

Або підозрюваний може внести заставу у 198 тисяч гривень.

Досудове розслідування ще триває.

Наразі слідчі встановили, що чоловік придбав та зберігав психотропну речовину, а також планував збути її на території курортного селища Залізний Порт.

"За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Що відомо:

  • У Херсонській області поліція та прикордонники затримали чоловіка, який через інтернет розповсюджував наркотики. 31-річний херсонець був адміністратором інтернет-ресурсу. Через нього він приймав замовлення та збував заборонені речовини через закладки.
  • Підозрюваного затримали, коли він намагався збути наркотики. При обшуку виявили 62 пакетики загальною вагою 50 г. Ще знайшли мобільні телефони з координатами закладок та гроші.

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