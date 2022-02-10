В Івано-Франківську покажуть виставу "Як рятували країну Мережину"

Актори Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки зіграли допрем’єрний показ вистави "Як рятували країну Мережину". У ній маленький глядач, який прийде вже на прем'єру, побачить схожість цієї країни з Україною, розповів Суспільному режисер-постановник спектаклю Ігор Прокоп’як.
Про те, що ще очікує глядачів, які прийдуть на виставу, — читайте у матеріалі.
Зі слів Ігоря Прокоп’яка, в основі вистави — п’єса сучасної авторки Світлани Конощук.
Окрім іграшок, на сцені гратимуть актори. За сценарієм, хлопець Євген намагається врятувати країну Мережину, на яку напав величезний злий павук.
"У тих країнах, де все гарно, завжди знайдеться якийсь сусід, якесь зле страшне око, якому ця краса не подобається. Жителів цієї країни бере в полон злісний павук, і цю країну потрібно рятувати. На допомогу кличуть реального хлопчика", — каже Ігор Прокоп’як.
Серед героїв вистави – равлик Клубозяка. Його грає актор театру ляльок Тарас Винник. Чоловік розповідає, перевтілитися у цю роль було не складно.
"Мій герой — трішки боягузливий. Але коли виникає вибір: тікати з країни Мережини, якою заволодів павук, чи боротися до кінця, то він вирішує боротися до кінця. У фіналі все-таки — happy end", — каже Тарас Винник.
Атмосферу країни Мережини глядачам передадуть завдяки спецефектам, розповідає художниця-постановниця вистави Любава Бай.
"Основні ляльки у нас — дуже яскраві, різнобарвні. У нас країна Мережина, тому вони стилізовані під маленькі ниточки, мотузочки, ґудзички, булавочки. Є дуже смішний, на мій погляд, персонаж — Клубозяка. Це — трошки технічно складна лялька, ми такої не створювали досі", — розповіла Любава Бай.
Вистава "Як рятували країну Мережину" триває 40 хв. За словами режисера Ігоря Прокоп’яка, вона передбачена для сімейного перегляду.
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