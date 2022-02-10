В Івано-Франківську покажуть виставу "Як рятували країну Мережину"

Актори Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки зіграли допрем’єрний показ вистави "Як рятували країну Мережину". У ній маленький глядач, який прийде вже на прем'єру, побачить схожість цієї країни з Україною, розповів Суспільному режисер-постановник спектаклю Ігор Прокоп’як.

Про те, що ще очікує глядачів, які прийдуть на виставу, — читайте у матеріалі.

Зі слів Ігоря Прокоп’яка, в основі вистави — п’єса сучасної авторки Світлани Конощук.

Окрім іграшок, на сцені гратимуть актори. За сценарієм, хлопець Євген намагається врятувати країну Мережину, на яку напав величезний злий павук.

Фото: Суспільне Карпати На країну Мережину нападає павук

"У тих країнах, де все гарно, завжди знайдеться якийсь сусід, якесь зле страшне око, якому ця краса не подобається. Жителів цієї країни бере в полон злісний павук, і цю країну потрібно рятувати. На допомогу кличуть реального хлопчика", — каже Ігор Прокоп’як.

Серед героїв вистави – равлик Клубозяка. Його грає актор театру ляльок Тарас Винник. Чоловік розповідає, перевтілитися у цю роль було не складно.

Фото: Суспільне Карпати Равлика Клубозяку грає актор Тарас Винник

"Мій герой — трішки боягузливий. Але коли виникає вибір: тікати з країни Мережини, якою заволодів павук, чи боротися до кінця, то він вирішує боротися до кінця. У фіналі все-таки — happy end", — каже Тарас Винник.

Атмосферу країни Мережини глядачам передадуть завдяки спецефектам, розповідає художниця-постановниця вистави Любава Бай.

"Основні ляльки у нас — дуже яскраві, різнобарвні. У нас країна Мережина, тому вони стилізовані під маленькі ниточки, мотузочки, ґудзички, булавочки. Є дуже смішний, на мій погляд, персонаж — Клубозяка. Це — трошки технічно складна лялька, ми такої не створювали досі", — розповіла Любава Бай.

Вистава "Як рятували країну Мережину" триває 40 хв. За словами режисера Ігоря Прокоп’яка, вона передбачена для сімейного перегляду.

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