У Чернівцях неподалік залізничного вокзалу продають промислове приміщення площею 26 тисяч квадратних метрів. Стартова ціна лоту — понад вісім мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті "Всі аукціони України".

Зазначають, що приміщення розташоване на вулиці Машинобудівельників, має підведену каналізацію, газ та воду. До нього облаштована асфальтна дорога.

Також є місця для паркування, відеонагляд та власна котельня.

На фото заїзд до приміщення, яке продають. Джерело: Всі аукціони України" Приміщення розташоване неподалік заліничного вокзалу

Приміщення підходить для виробництва або складу.

Аукціон відбудеться 7 лютого цього року. Переможе той, хто запропонує найвищу ціну.

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